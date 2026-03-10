Após vitória contra Max Holloway, Charles do Bronx provocou Conor McGregor e Nate Diaz (Foto: Reprodução/UFC)

Mais artigos de O Dia
O Dia
A vitória dominante de Charles do Bronx sobre Max Holloway no combate principal do UFC 326 garantiu ao brasileiro o cinturão "BMF", mas também desencadeou uma série de críticas nas redes sociais. Entre os comentários mais repercutidos estiveram os de Conor McGregor e Nate Diaz, que questionaram a performance apresentada pelo atleta da Chute Boxe/Diego Lima.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento, Charles do Bronx foi informado sobre as declarações feitas pelos dois veteranos. Sem evitar o tema, o paulista respondeu às provocações e sugeriu uma ideia ousada para resolver as diferenças dentro do octógono.
Leia Mais

Ao comentar a possibilidade de enfrentar os críticos, o brasileiro chegou a propor um cenário incomum envolvendo ambos os adversários: “A luta contra o Conor (McGregor), eu já falei que faria essa luta. Podia ser de 70 (kg), 83 (kg), não importa, porque conseguiria dar muito dinheiro. Ou pode fazer um GP (Grand Prix). Coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que vai dar“, desafiou Charles.

Com a conquista do cinturão "BMF" e uma vitória expressiva no UFC 326, Charles do Bronx volta a figurar entre os principais nomes da divisão dos leves do UFC. O resultado reforça seu posicionamento entre os candidatos a disputar novamente o título linear da categoria.

Entre os cenários considerados para o próximo passo do brasileiro está a possibilidade de enfrentar o vencedor da luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, duelo programado para o evento da Casa Branca, no dia 14 de junho. Outra alternativa discutida envolve uma revanche contra Arman Tsarukyan, que poderia definir o próximo desafiante ao título da divisão.

Também existe a possibilidade de o paulista defender o cinturão BMF recém-conquistado contra um adversário de grande apelo midiático. Nesse cenário, confrontos contra nomes como McGregor ou Diaz poderiam ganhar força, especialmente em cards especiais previstos para a tradicional "Semana Internacional da Luta", em julho.