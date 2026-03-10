Após vitória contra Max Holloway, Charles do Bronx provocou Conor McGregor e Nate Diaz (Foto: Reprodução/UFC)
Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento, Charles do Bronx foi informado sobre as declarações feitas pelos dois veteranos. Sem evitar o tema, o paulista respondeu às provocações e sugeriu uma ideia ousada para resolver as diferenças dentro do octógono.
Ao comentar a possibilidade de enfrentar os críticos, o brasileiro chegou a propor um cenário incomum envolvendo ambos os adversários: “A luta contra o Conor (McGregor), eu já falei que faria essa luta. Podia ser de 70 (kg), 83 (kg), não importa, porque conseguiria dar muito dinheiro. Ou pode fazer um GP (Grand Prix). Coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que vai dar“, desafiou Charles.
Com a conquista do cinturão "BMF" e uma vitória expressiva no UFC 326, Charles do Bronx volta a figurar entre os principais nomes da divisão dos leves do UFC. O resultado reforça seu posicionamento entre os candidatos a disputar novamente o título linear da categoria.
Entre os cenários considerados para o próximo passo do brasileiro está a possibilidade de enfrentar o vencedor da luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, duelo programado para o evento da Casa Branca, no dia 14 de junho. Outra alternativa discutida envolve uma revanche contra Arman Tsarukyan, que poderia definir o próximo desafiante ao título da divisão.
Também existe a possibilidade de o paulista defender o cinturão BMF recém-conquistado contra um adversário de grande apelo midiático. Nesse cenário, confrontos contra nomes como McGregor ou Diaz poderiam ganhar força, especialmente em cards especiais previstos para a tradicional "Semana Internacional da Luta", em julho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.