Após vitória contra Max Holloway, Charles do Bronx provocou Conor McGregor e Nate Diaz (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 10/03/2026 10:00

A vitória dominante de Charles do Bronx sobre Max Holloway no combate principal do UFC 326 garantiu ao brasileiro o cinturão "BMF", mas também desencadeou uma série de críticas nas redes sociais. Entre os comentários mais repercutidos estiveram os de Conor McGregor e Nate Diaz, que questionaram a performance apresentada pelo atleta da Chute Boxe/Diego Lima.



Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento, Charles do Bronx foi informado sobre as declarações feitas pelos dois veteranos. Sem evitar o tema, o paulista respondeu às provocações e sugeriu uma ideia ousada para resolver as diferenças dentro do octógono.