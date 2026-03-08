Atividade integrou a programação do projeto que promove inclusão e acesso à praia para pessoas com deficiência - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/03/2026 10:00 | Atualizado 09/03/2026 17:05

Alunos do projeto de jiu-jitsu adaptado do município de Itaguaí participaram, no sábado (7), de uma apresentação especial no evento Praia Para Todos, realizado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atividade integrou a programação do projeto que promove inclusão e acesso à praia para pessoas com deficiência.



Liderados pelo faixa-preta 6º grau André Seabra, os alunos do projeto social Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão e do Instituto Fazendo a Diferença no Jiu-Jitsu demonstraram, por meio de movimentos e posições da modalidade, que o jiu-jitsu pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de limitações físicas ou intelectuais. Durante a apresentação, o grupo também mostrou técnicas de defesa pessoal dentro do conceito de jiu-jitsu inclusivo.



O evento Praia Para Todos tem como objetivo ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao ambiente da praia. A iniciativa possibilita experiências que muitas vezes nunca foram vividas por esses participantes, como entrar no mar com o auxílio de cadeiras de rodas adaptadas para areia e água, além de atividades aquáticas, como aulas de surfe.