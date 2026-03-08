Atividade integrou a programação do projeto que promove inclusão e acesso à praia para pessoas com deficiência(Foto: Divulgação)
Liderados pelo faixa-preta 6º grau André Seabra, os alunos do projeto social Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão e do Instituto Fazendo a Diferença no Jiu-Jitsu demonstraram, por meio de movimentos e posições da modalidade, que o jiu-jitsu pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de limitações físicas ou intelectuais. Durante a apresentação, o grupo também mostrou técnicas de defesa pessoal dentro do conceito de jiu-jitsu inclusivo.
O evento Praia Para Todos tem como objetivo ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao ambiente da praia. A iniciativa possibilita experiências que muitas vezes nunca foram vividas por esses participantes, como entrar no mar com o auxílio de cadeiras de rodas adaptadas para areia e água, além de atividades aquáticas, como aulas de surfe.
A agenda de março da turma de jiu-jitsu adaptado do Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão segue movimentada. No próximo dia 14, o grupo participa do evento Verão da Inclusão, na Ilha da Madeira, em Itaguaí, a partir das 9h. Já no dia 20, acontece uma confraternização na Quadra do Monte Serrat, local onde são realizadas as aulas do projeto, reunindo alunos, familiares e apoiadores.
Fechando o mês, no dia 21 de março, a equipe participa do Campeonato de Jiu-Jitsu Inclusivo, em Teresópolis, competição que homenageia o Dia Internacional da Síndrome de Down e destaca a mensagem de que o esporte pode ser um caminho de integração, autonomia e superação.
