Alex Poatan vai enfrentar Ciryl Gane em disputa pelo cinturão interino dos pesados (Foto: Reprodução)
O evento está previsto para o dia 14 de junho, em Washington, D.C., e terá um cenário inédito para uma competição de MMA. A estrutura será montada no gramado da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com expectativa de cerca de cinco mil convidados acompanhando o espetáculo presencialmente. Além disso, a organização planeja realizar uma grande celebração para os fãs do lado de fora da área principal, com a construção de uma estrutura capaz de receber aproximadamente 100 mil pessoas.
Alex Poatan em busca de feito inédito
Para Poatan, o duelo pode representar um capítulo histórico em sua carreira. Ex-detentor dos cinturões dos médios e agora dos meio-pesados do UFC, o striker brasileiro terá a oportunidade de alcançar um feito inédito na organização caso vença o francês. Um triunfo sobre Ciryl Gane na disputa pelo título interino dos pesados pode transformá-lo no primeiro lutador a conquistar cinturões em três categorias diferentes na história do Ultimate.
Ilia Topuria defende cinturão dos leves
Embora o combate envolvendo Alex Poatan seja um dos mais aguardados do UFC Casa Branca, a luta principal da noite colocará frente a frente dois nomes de elite da divisão dos leves. Atual campeão linear e ainda invicto no MMA profissional, Ilia Topuria irá encarar Justin Gaethje em confronto que unificará os títulos da categoria até 70kg.
Outros destaques confirmados no card histórico
O card especial do UFC em Washington também contará com outras lutas relevantes envolvendo nomes de destaque do plantel. Na abertura do evento, Diego Lopes enfrenta Steve Garcia entre os penas, enquanto o prospecto do Wrestling Bo Nickal mede forças com Kyle Daukaus nos médios. Já na divisão dos leves, Mauricio Ruffy terá pela frente o experiente Michael Chandler, e, entre os galos, o ex-campeão Sean O'Malley encara Aiemann Zahabi.
CARD COMPLETO:
UFC Casa Branca
Casa Branca, em Washington D.C. (EUA)
Domingo, 14 de junho de 2026
Cinturão peso-leve: Ilia Topuria x Justin Gaethje
Cinturão interino peso-pesado:Alex Poatanx Ciryl Gane
Peso-galo: Sean O’Malley x Aiemann Zahabi
Peso-leve:Maurício Ruffyx Michael Chandler
Peso-médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus
Peso-pena:Diego Lopesx Steve Garcia
