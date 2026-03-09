Alex Poatan vai enfrentar Ciryl Gane em disputa pelo cinturão interino dos pesados - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/03/2026 12:00

O aguardado evento do UFC programado para acontecer na Casa Branca ganhou forma definitiva no último sábado (7). Durante a transmissão do UFC 326, o presidente da organização, Dana White, revelou oficialmente o card do show especial que celebrará os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Entre os destaques, está o aguardado retorno de Alex Poatan, que fará sua estreia na divisão dos pesos-pesados diante de Ciryl Gane em confronto válido pelo cinturão interino da categoria.



O evento está previsto para o dia 14 de junho, em Washington, D.C., e terá um cenário inédito para uma competição de MMA. A estrutura será montada no gramado da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com expectativa de cerca de cinco mil convidados acompanhando o espetáculo presencialmente. Além disso, a organização planeja realizar uma grande celebração para os fãs do lado de fora da área principal, com a construção de uma estrutura capaz de receber aproximadamente 100 mil pessoas.