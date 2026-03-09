Charles do Bronx derrotou Holloway na luta principal do UFC 326 e conquistou o cinturão "BMF" - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx derrotou Holloway na luta principal do UFC 326 e conquistou o cinturão "BMF" (Foto: Reprodução/UFC)

O UFC 326, realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), simbolizou mais um marco na carreira de Charles do Bronx. Em ação na luta principal do evento, o brasileiro teve atuação dominante do início ao fim, derrotou Max Holloway na decisão unânime dos jurados e se tornou o mais novo dono do cinturão "BMF" (lutador mais durão) no Ultimate.



Com uma estratégia perfeita ao longo dos cinco rounds disputados no UFC 326, Charles do Bronx trouxe ao combate um jogo de quedas espetacular e protagonizou um verdadeiro monólogo, mantendo o duelo no solo durante grande parte da luta. Completamente anulado, Max Holloway resistiu às tentativas de finalização do brasileiro, mas não conseguiu desenvolver seu jogo.



Com o cinturão "BMF" em sua posse, Charles do Bronx emplacou sua segunda vitória consecutiva no UFC e agora consolida, de vez, sua posição de destaque nos leves, voltando a se colocar como um possível candidato a disputar o cinturão da categoria num futuro próximo.

Outros destaques do UFC 326



O UFC 326 contou ainda com outros brasileiros em ação no card. No co-main event, o peso-médio Caio Borralho derrotou Reinier de Ridder por decisão unânime e se recuperou da derrota sofrida para Nassourdine Imavov, em setembro. Em duelo entre brasileiros no card principal, Gregory "Robocop" Rodrigues deu show e nocauteou Brunno "Hulk" Ferreira ainda no primeiro round.



No card preliminar, o estreante Rafael Tobias foi derrotado por Diyar Nurgozhay na decisão unânime dos jurados, enquanto Rodolfo Bellato se destacou e derrotou Luke Fernandez por nocaute técnico ainda no primeiro round.





RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 326

T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 07 de março de 2026



Card principal

Charles do Bronxderrotou Max Holloway por decisão unânime dos jurados

Caio Borralhoderrotou Reinier de Ridder por decisão unânime dos jurados

Raul Rosas Jr. derrotou Rob Font por decisão unânime dos jurados

Drew Dober derrotou Michael Johnson por nocaute no 2R

Gregory RobocopderrotouBrunno Hulkpor nocaute no 1R



Card preliminar

Cody Garbrandt derrotou Xiao Long por decisão unânime dos jurados

Donte Johnson derrotou Cody Brundage por decisão dividida dos jurados

Alberto Montes finalizou Ricky Turcios com um estrangulamento no 2R

Nyamjargal Tumendemberel derrotou Cody Durden por decisão unânime dos jurados

Su Mudaerji derrotou Jesus Aguilar por decisão unânime dos jurados

Diyar Nurgozhay derrotouRafael Tobiaspor decisão unânime dos jurados

Rodolfo Bellatoderrotou Luke Fernandez por nocaute técnico no 1R