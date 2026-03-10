Ralph Gracie Portugal quer fazer bonito na estreia do Circuito Nacional Português (Foto: Reprodução)
Segundo Amaury, o time atravessa a sua melhor fase desde que a marca Ralph Gracie passou a investir no país. “Nossa equipe tem vivido o melhor momento desde que a Ralph Gracie chegou em Portugal. Temos crescido de forma orgânica e ordenada, acreditando cada vez mais em um futuro extremamente promissor aqui, principalmente pelos objetivos atingidos em 2025, o que nos levou a estipular metas desafiadoras para 2026”, destacou.
A criação do Circuito Nacional Português, com três etapas previstas para este ano, foi recebida com entusiasmo por Amaury e companhia. “Nossa equipe ficou muito empolgada, com os próprios alunos aumentando o ritmo e a frequência de treinos, refletindo o verdadeiro espírito de guerreiro do nosso Mestre Ralph Gracie”, afirmou o faixa-preta. Para ele, a iniciativa da organização fortalece o cenário local. “Só temos a agradecer à ISBJJA por acreditar no potencial de Portugal, pois ações como essa fortalecem o trabalho que fazemos em favor do esporte que tanto amamos”.
O líder da equipe acredita que o CNP ajudará a elevar ainda mais o nível do esporte no país. “Acreditamos que todas as escolas ficaram agitadas com essa notícia, pela valorização que a ISBJJA está dando ao Jiu-Jitsu em Portugal. Consequentemente, todos estão se dedicando para dar o seu melhor no tão esperado Circuito”, analisou.
De olho especificamente no Portugal National Open - que tem inscrições abertas no site www.isbjja.com -, a Ralph Gracie já iniciou uma preparação direcionada para a etapa, que contará com disputas Gi & No-Gi do kids ao master. “Apesar de abril ainda estar no início do nosso planejamento anual de treinos, este mês estamos focando nos treinos específicos para atingir a meta estipulada para a primeira etapa”, explicou Amaury.
Pensando no Circuito como um todo, a expectativa é de evolução constante ao longo do ano. “Acreditamos que já teremos um ótimo resultado na primeira etapa, mas, à medida que as demais etapas do Circuito Nacional Português forem acontecendo, certamente nossa evolução será ainda melhor”, concluiu o faixa-preta, confiante no potencial da Ralph Gracie Portugal para brigar por destaque na temporada.
