Ralph Gracie Portugal quer fazer bonito na estreia do Circuito Nacional Português (Foto: Reprodução)

Publicado 10/03/2026 07:00

O Portugal National Open 2026, marcado para o dia 18 de abril, em Coimbra, vai reunir algumas das principais equipes do país na abertura do recém-lançado Circuito Nacional Português (CNP) da ISBJJA. E entre as que chegam motivadas para a estreia está a Ralph Gracie Portugal, liderada pelo faixa-preta Amaury Guimarães, que vive um momento especial de crescimento no cenário do Jiu-Jitsu português.



Segundo Amaury, o time atravessa a sua melhor fase desde que a marca Ralph Gracie passou a investir no país. “Nossa equipe tem vivido o melhor momento desde que a Ralph Gracie chegou em Portugal. Temos crescido de forma orgânica e ordenada, acreditando cada vez mais em um futuro extremamente promissor aqui, principalmente pelos objetivos atingidos em 2025, o que nos levou a estipular metas desafiadoras para 2026”, destacou.



A criação do Circuito Nacional Português, com três etapas previstas para este ano, foi recebida com entusiasmo por Amaury e companhia. “Nossa equipe ficou muito empolgada, com os próprios alunos aumentando o ritmo e a frequência de treinos, refletindo o verdadeiro espírito de guerreiro do nosso Mestre Ralph Gracie”, afirmou o faixa-preta. Para ele, a iniciativa da organização fortalece o cenário local. “Só temos a agradecer à ISBJJA por acreditar no potencial de Portugal, pois ações como essa fortalecem o trabalho que fazemos em favor do esporte que tanto amamos”.