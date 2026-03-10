LFA retorna a São Paulo para mais um grande evento(Foto: Divulgação)
A luta principal do LFA 229, apresentado pela Monster Energy, colocará frente a frente dois nomes da divisão dos meio-médios. De um lado estará Richard Martins, destaque do LFA e participante do The Ultimate Fighter 31. Do outro, o striker Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, especialista em Muay Thai e conhecido pelo poder de definição
O CEO do LFA, Ed Soares, destacou a importância da cidade para o esporte e a expectativa para o evento.
“Estamos muito animados em aterrissar em São Paulo para o LFA 229. Esta cidade teve um papel enorme no desenvolvimento do MMA brasileiro e dos esportes de combate. A luta principal é o tipo de confronto de alto nível que nossos fãs esperam e é a maneira perfeita de apresentar o LFA ao público de São Paulo”, afirmou.
Richard Martins chega para a luta como um dos principais prospectos brasileiros em atividade na organização. Com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota, o atleta construiu sua trajetória enfrentando adversários experientes e busca consolidar sua ascensão diante do público brasileiro.
Seu adversário será Vanderlei Gonçalves, campeão regional de MMA no Brasil e ex-lutador de muay thai com trajetória consolidada na trocação. Com nove vitórias e duas derrotas no MMA, ele ganhou destaque ao nocautear o atual lutador do UFC Carlos Prates e agora tenta fazer seu nome no LFA.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão celebrou mais uma edição da organização no Brasil e ressaltou o papel do evento na formação de atletas.
“São Paulo respira luta e sempre revelou grandes talentos. Trazer o LFA para a cidade é dar mais uma oportunidade para que atletas brasileiros se testem em alto nível, e isso é possível graças ao apoio da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Esportes. O LFA tem sido uma plataforma importante para revelar lutadores que depois chegam ao UFC e a outras grandes organizações, e queremos continuar ajudando a construir esse caminho.”, disse.
O LFA 229 terá transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 21h, horário de Brasília, pelo canal LFA Fight Network. Algumas lutas preliminares selecionadas também serão exibidas na plataforma.
