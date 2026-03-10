LFA retorna a São Paulo para mais um grande evento - (Foto: Divulgação)

LFA retorna a São Paulo para mais um grande evento(Foto: Divulgação)

Publicado 10/03/2026 08:00

O LFA anunciou que realizará a edição 229 do evento em São Paulo no dia 27 de março de 2026. A organização fará sua estreia na maior cidade do país com um card programado para o Centro Esportivo Pelezão, reunindo atletas em ascensão do MMA nacional e internacional.



A luta principal do LFA 229, apresentado pela Monster Energy, colocará frente a frente dois nomes da divisão dos meio-médios. De um lado estará Richard Martins, destaque do LFA e participante do The Ultimate Fighter 31. Do outro, o striker Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, especialista em Muay Thai e conhecido pelo poder de definição



O CEO do LFA, Ed Soares, destacou a importância da cidade para o esporte e a expectativa para o evento.



“Estamos muito animados em aterrissar em São Paulo para o LFA 229. Esta cidade teve um papel enorme no desenvolvimento do MMA brasileiro e dos esportes de combate. A luta principal é o tipo de confronto de alto nível que nossos fãs esperam e é a maneira perfeita de apresentar o LFA ao público de São Paulo”, afirmou.