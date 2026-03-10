Puma Rodríguez em jogo contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos - Matheus Lima / Vasco

"O treinador trabalhou muito no físico, então acho que a gente está se adaptando também a isso, algo diferente do que fazia o Fernando. Tem um time muito trabalhador, que está confiante e um time que está para brigar mais em cima", disse Puma, eleito o melhor lateral-direito do Estadual.



Rio — O lateral-direito Puma Rodríguez deu detalhes sobre os primeiros dias do técnico Renato Gaúcho no comando do Vasco. O uruguaio disse, antes da premiação dos melhores do Campeonato Carioca desta segunda-feira (9), que o time ainda não trabalhou tanto a parte tática, mas está aprimorando o aspecto físico e vai dar "trabalho aos rivais".





Pumita também elogiou a personalidade de Renato Gaúcho. "Para o jogador sempre é bom ter um treinador com temperamento, porque saca o melhor do jogador. Foi uma semana muito forte fisicamente, a gente vem se adaptando a isso e vai ser bom para o time todo."



O atleta destacou que o Cruz-Maltino será uma equipe que "trabalha muito, com muita correria". "Estamos fazendo muito trabalho físico, ainda não vimos tanto a parte tática, mas vai ser um time que vai dar trabalho para o rival", afirmou.

O treinador faz sua estreia no próximo jogo do Vasco, contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.