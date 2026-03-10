Camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/03/2026 16:30

Rio - Sem patrocínio máster desde o fim de 2025, o Vasco não tem pressa para definir um novo patrocinador e trata o assunto com cautela. Com caixa reforçado, o Cruz-Maltino prega paciência, avalia opções e busca no mercado para além das casas de apostas no curto prazo, de acordo com o "ge".

O objetivo é tentar buscar um parceiro fora do ramo das casas de apostas. A diretoria entende que existem muitas empresas na área, mas que nem todas têm consistência financeira. A ideia é esperar e conversar com companhias de outros ramos até o fim do primeiro semestre do ano.

Entretanto, o Vasco não descarta acertar com uma casa de aposta, mas não é a prioridade. A ideia é buscar uma parceira em outro ramo, exceto caso a busca inicial não avance ou apareça uma proposta lucrativa de uma empresa considerada sólida no sentido de segurança.

Com a venda de Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros (cerca R$ 219 milhões), o Vasco ficou com 25 milhões de euros (R$ 151 milhões) do montante, recebidos à vista. Com isso, o Cruz-Maltino ganhou um respiro e tempo para buscar um novo parceiro.

O Vasco encerrou a parceria com a casa de aposta Betfair no fim de 2025. A empresa pagava R$ 40 milhões por ano para estampar a marca na parte principal da camisa. Em janeiro, o Cruz-Maltino recusou propostas da 01bet e EnergiaBet, além de não avançar em conversas com a BYD, fabricante de carros.