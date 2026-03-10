Camisa do VascoMatheus Lima/Vasco
Vasco não tem pressa para definir novo patrocinador máster
Diretoria trata assunto com cautela
Puma Rodríguez avalia primeiros dias de Renato Gaúcho no Vasco: 'Muito trabalho físico'
Uruguaio garantiu que Cruz-Maltino 'vai dar trabalho para os rivais'
Vasco tem semana de definições e se prepara para estreia de Renato Gaúcho
Treinador estreia na próxima quinta-feira (12), contra o Palmeiras, em São Januário
Renato Gaúcho faz avaliação do elenco do Vasco e aponta posição carente
Cruz-Maltino segue atento ao mercado nacional em busca de reforços
Ex-Vasco, Leandrinho anota golaço com a camisa do Al Sharjah; veja
Jogador marcou pela décima oitava rodada da UAE Pro League
Renato Gaúcho testa mudanças na estrutura tática do Vasco
Treinador busca equilíbrio defensivo
