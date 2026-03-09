Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima/Vasco

Publicado 09/03/2026 13:55

Rio - O Vasco iniciou nesta segunda-feira (9) a preparação para a estreia do técnico Renato Gaúcho. O primeiro compromisso sob o comando do novo treinador será na próxima quinta (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasilerião.

A semana será de definições. Nos primeiros dias de trabalho, Renato Gaúcho fez testes e mudou a estrutura tática em busca de um equilíbrio defensivo. O treinador testou uma formação com três volantes, com Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê. Mas ainda não há uma definição.

Nos primeiros testes, Renato Gaúcho surpreendeu em deixar Rojas no banco, além de optar por David ao invés de Brenner ou Spinelli, que foram contratados para os lugares de Rayan e Vegetti. O trio, que chegou com expectativa alta, ainda busca se firmar no time titular.

Ainda há a situação de Cuiabano, que foi contratado para disputar posição com Lucas Piton. Por isso, a semana será decisiva para o treinador definir a equipe. Vasco ainda treina na manhã desta terça (10) e quarta (11), quando finalizará a preparação para enfrentar o Palmeiras.