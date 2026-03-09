Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco
Vasco tem semana de definições e se prepara para estreia de Renato Gaúcho
Treinador estreia na próxima quinta-feira (12), contra o Palmeiras, em São Januário
Renato Gaúcho faz avaliação do elenco do Vasco e aponta posição carente
Cruz-Maltino segue atento ao mercado nacional em busca de reforços
Ex-Vasco, Leandrinho anota golaço com a camisa do Al Sharjah; veja
Jogador marcou pela décima oitava rodada da UAE Pro League
Renato Gaúcho testa mudanças na estrutura tática do Vasco
Treinador busca equilíbrio defensivo
Pote do Vasco na Sul-Americana é definido e reserva gigantes na fase de grupos
Sorteio marcado para 19 de março definirá os adversários do Cruz-Maltino
Vasco define Rojas como novo camisa 10 após saída de Coutinho
Meio-campista colombiano assume o número para o restante da temporada
