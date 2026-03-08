Gol de Leandrinho nos Emirados Árabes - Reprodução / Twitter

Publicado 08/03/2026 12:50 | Atualizado 08/03/2026 13:34

Rio - Cria da base cruz-maltina, Leandrinho marcou um golaço na vitória do Al Sharjah pela décima oitava rodada do campeonato nacional dos Emirados Árabes. O jogo terminou em 4 a 1 para o time do jovem lateral-esquerdo, de 20 anos.

Leandrinho marcou um G O L A Ç O pelo Sharjah FC no jogo de hoje. pic.twitter.com/OqfGqGVIz7 — Base Forte (@basefortevasco) March 7, 2026

O atleta deixou o Vasco em janeiro de 2026, após selar sua transferência definitiva para o exterior. Ele foi vendido ao clube asiático em uma transação avaliada em aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões).



Leandrinho fez sua estreia profissional pelo Vasco há dois anos, mas enfrentou dificuldades para se firmar como titular. Após um período de empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, ele retornou ao Rio de Janeiro em julho de 2025.

Em seu retorno, contudo, teve pouco espaço: em seis meses, disputou apenas três partidas, ficando atrás na preferência técnica. Ao todo, o lateral se despediu do clube com 26 jogos disputados pela equipe principal, somando dois gols e uma assistência.