Gol de Leandrinho nos Emirados ÁrabesReprodução / Twitter

O Dia
Rio - Cria da base cruz-maltina, Leandrinho marcou um golaço na vitória do Al Sharjah pela décima oitava rodada do campeonato nacional dos Emirados Árabes. O jogo terminou em 4 a 1 para o time do jovem lateral-esquerdo, de 20 anos.
O atleta deixou o Vasco em janeiro de 2026, após selar sua transferência definitiva para o exterior. Ele foi vendido ao clube asiático em uma transação avaliada em aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões).
Leandrinho fez sua estreia profissional pelo Vasco há dois anos, mas enfrentou dificuldades para se firmar como titular. Após um período de empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, ele retornou ao Rio de Janeiro em julho de 2025.
Em seu retorno, contudo, teve pouco espaço: em seis meses, disputou apenas três partidas, ficando atrás na preferência técnica. Ao todo, o lateral se despediu do clube com 26 jogos disputados pela equipe principal, somando dois gols e uma assistência. 
 