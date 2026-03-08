Gol de Leandrinho nos Emirados ÁrabesReprodução / Twitter
Leandrinho marcou um G O L A Ç O pelo Sharjah FC no jogo de hoje.March 7, 2026
Leandrinho marcou um G O L A Ç O pelo Sharjah FC no jogo de hoje.March 7, 2026
Ex-Vasco, Leandrinho anota golaço com a camisa do Al Sharjah; veja
Jogador marcou pela décima oitava rodada da UAE Pro League
