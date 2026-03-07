Renato Gaúcho comanda as primeiras atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Publicado 07/03/2026 15:00

Rio - Renato Gaúcho viveu dias agitados na primeira semana no comando do Vasco. Contratado para o lugar do técnico Fernando Diniz, o treinador terá a dura missão de reorganizar o time e recuperar a moral, já que ocupa a lanterna do Brasileirão. Com isso, os primeiros dias de trabalho serviram para realizar testes.

Nos primeiros dias, Renato Gaúcho aproveitou para conversar com os jogadores e orientá-los por vídeo. Já neste sábado (7), realizou um coletivo, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa. Entre os testes, o treinador mexeu com a estrutura tática, já que ele entende que precisa de mais equilíbrio defensivo.

Com isso, Renato Gaúcho testou uma formação com três volantes, com Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê. Não há uma definição ainda sobre a formação e escalação ideal, já que o treinador terá mais quatro treinos até a estreia. Porém, os primeiros testes indicam uma formação mais equilibrada defensivamente.

Além da implementação dos três volantes, Renato Gaúcho também surpreendeu na escolha por David como referência do ataque. O Vasco contratou Brenner e Spinelli para os lugares de Rayan e Vegetti, mas a dupla ainda não convenceu. Nos primeiros testes, o treinador optou por David, reserva com Fernando Diniz.

Já no sistema defensivo, o treinador não fez modificações no testes. Sem Cuesta à disposição por causa de lesão, Renato Gaúcho manteve a dupla de zaga formada por Robert Renan e Saldivia, que foi contratado no início deste ano. Nas laterais, manteve Paulo Henrique e Lucas Piton, mesmo com a chegada de Cuiabano.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Sem vencer na competição, o Cruz-Maltino ocupa a lanterna, com apenas um ponto. O jogo marcará a estreia do técnico Renato Gaúcho.