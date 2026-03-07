Renato Gaúcho comanda as primeiras atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Renato Gaúcho testa mudanças na estrutura tática do Vasco
Treinador busca equilíbrio defensivo
Pote do Vasco na Sul-Americana é definido e reserva gigantes na fase de grupos
Sorteio marcado para 19 de março definirá os adversários do Cruz-Maltino
Vasco define Rojas como novo camisa 10 após saída de Coutinho
Meio-campista colombiano assume o número para o restante da temporada
Cria do Vasco, Rayan disputa prêmio de melhor jogador do mês na Inglaterra
Brasileiro do Bournemouth vive grande início no Campeonato Inglês
Vasco divulga novo segundo uniforme em parceria com a Nike
Camisa branca é 'inspirada na coragem de quem nunca foi vencido pelo medo'
Presidente de agência reguladora afirma que venda da SAF do Vasco terá 'análise rigorosa'
Empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está interessado na compra, o que pode representar conflito no regulamento
