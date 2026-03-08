De volta ao Vasco, Renato Gaúcho comanda o treinamento no CT - Matheus Lima/Vasco

De volta ao Vasco, Renato Gaúcho comanda o treinamento no CTMatheus Lima/Vasco

Publicado 08/03/2026 16:30

Rio - A primeira semana de trabalho do técnico Renato Gaúcho no Vasco serviu para testes e avaliação do elenco. Em uma análise feita com a comissão técnica, o treinador identificou a necessidade em contratar mais um volante, de acordo com informações da "ESPN".

Nos primeiros testes, Renato Gaúcho mexeu com a estrutura tática e busca mais equilíbrio defensivo. Por isso, o treinador deve apostar numa formação com três volantes. O técnico barrou Barros e montou o time com Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê.

O Vasco já buscava a contratação de mais um volante, mas a demissão do técnico Fernando Diniz mudou os planos. A diretoria priorizou a chegada de um novo técnico para debater com a nova comissão técnica sobre possíveis reforços.

Com a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco volta as atenções para o mercado. O Cruz-Maltino tem até o dia 27 de março para aproveitar a janela doméstica. Por outro lado, diretoria vascaína esbarra no orçamento curto à disposição.

Em 2026, o Vasco se movimentou e trouxe seis reforços: o zagueiro Saldivia, o lateral-esquerdo Cuiabano, o meia Rojas e os atacantes Hinestroza, Brenner e Spinelli. Além disso, ainda renovou o empréstimo de Cuesta e exerceu a opção de compra de Andrés Gómez.