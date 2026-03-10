Bolívar e Flamengo mediram forças pela Libertadores sub-20 - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 10/03/2026 21:41

Equador - O Flamengo segue com 100% de aproveitamento na Libertadores sub-20. Nesta terça-feira (10), os Garotos do Ninho venceram o Bolívar por 4 a 1 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos.

Ryan Roberto e Josmar marcaram para o Rubro-Negro antes dos primeiros dez minutos de partida. Cronenbold descontou para o time boliviano ainda na etapa inicial.

Já no segundo tempo, o Bolívar teve um jogador expulso. Na reta final, Alan e Da Mata marcaram para garantir a vitória pelo placar de 4 a 1.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira (11). O Flamengo medirá forças com o Independiente Medellín a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa.