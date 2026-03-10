Jogadores do Cruzeiro treinam na Toca da Raposa 2 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 10/03/2026 16:16

Rio - O Cruzeiro perdeu dois jogadores importantes para a partida contra o Flamengo, pela 5ª rodada do Brasileirão. Lucas Romero, titular absoluto e peça crucial do meio-campo da raposa, sofreu uma fratura na costela, enquanto Bruno Rodrigues, muito acionado pelo técnico Tite, estirou o músculo da coxa direita. As duas lesões aconteceram na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG.

Segundo o Cruzeiro, nenhuma das contusões teve relação com a briga generalizada ocorrida nos minutos finais da partida contra o Galo. A fratura de Lucas Romero teria sido consequência de um trauma sofrido aos 36 minutos do primeiro tempo, em choque com Igor Gomes. Bruno Rodrigues entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo, atuou por 26 minutos e, após o jogo, recebeu o diagnóstico do estiramento. O atacante deve passar por tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

Além dos dois desfalques recentes, Tite também não contará com os atacantes Marquinhos e Luis Sinisterra, ainda lesionados. Porém, o treinador terá à disposição o centroavante Chico da Costa e o zagueiro Jonathan Jesus, ambos lesionados no começo de fevereiro e já relacionados na final do Campeonato Mineiro. Para a vaga de Lucas Romero, Matheus Henrique e Walace aparecem como as principais opções.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na próxima quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após a conquista do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro busca dar continuidade nos bons resultados com o novo treinador, Leonardo Jardim. O Cruzeiro, por outro lado, apesar do título do Campeonato Mineiro, vive um momento de instabilidade, ocupando a 19ª posição do Brasileirão.