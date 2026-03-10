Jogadores do Cruzeiro treinam na Toca da Raposa 2Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro tem dois desfalques importantes para enfrentar o Flamengo
Pilar do meio-campo e reserva imediato ficarão de fora do confronto
Com Leonardo Jardim, Wallace Yan espera mais chances no Flamengo: ‘Vou dar a vida’
Atacante está de olho em possíveis oportunidades sob o comando do novo técnico
Everton Cebolinha busca se firmar no time titular com chegada de Leonardo Jardim
Jogador acumula boas atuações, mas não estava tendo sequência com Filipe Luís
Léo Pereira celebra presença em pré-lista da Seleção: 'Uma vitória'
Carlo Ancelotti vai anunciar os convocados na próxima segunda-feira (16)
Filipe Luís recusa São Paulo após saída de Crespo e prioriza carreira na Europa
Técnico descarta assumir clubes brasileiros em 2026
Bruno Henrique elogia Leonardo Jardim e lembra de Filipe Luís após título
Atacante parabenizou os dois treinadores do Flamengo
