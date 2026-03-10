Éverson, durante o jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (8)Pedro Souza / Atlético-MG
"De cabeça fria, gostaria de me manifestar a respeito do ocorrido do último final de semana. Competir não é o que aconteceu no campo de jogo e, nem de longe, é um bom exemplo para a sociedade, principalmente para as crianças. Em momentos de ânimos exaltados, infelizmente, situações como as que ocorreram são difíceis de serem controladas", afirmou.
"Em algumas ocasiões, a vontade de vencer e a garra em defender o nosso escudo podem nos levar a ultrapassar diversos limites. É importante ressaltar e reconhecer que nada justifica aquelas cenas lamentáveis e o que ocorreu não é o exemplo que desejamos transmitir aos nossos torcedores e para todas as pessoas", continuou o goleiro.
Em seguida, ele pediu compreensão a todos os atletas envolvidos. "Todos nós somos humanos, passíveis a erros e temos direito de aprender com os nossos equívocos. A paixão, a entrega e o compromisso com o esporte sempre devem ser maiores do que as adversidades enfrentadas durante qualquer competitividade. Seguiremos firmes e focados no nosso propósito de proporcionar as melhores memórias à nossa apaixonada torcida", concluiu.
O árbitro Matheus Candançan anotou, na súmula do jogo, cartões vermelhos a 12 jogadores do Cruzeiro, que venceu a partida por 1 a 0, e 11 atletas do Atlético-MG.
