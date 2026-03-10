Éverson, durante o jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (8) - Pedro Souza / Atlético-MG

Éverson, durante o jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (8)Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 10/03/2026 11:21

O goleiro do Atlético-MG, Éverson, se manifestou em relação à briga generalizada que terminou com 23 jogadores expulsos no clássico contra o Cruzeiro, pela final do Campeonato Mineiro, no último domingo (8). Em nota publicada nas redes sociais na noite desta segunda-feira (9), o atleta se desculpou e escreveu que a "vontade de vencer" pode fazer com que diversos limites sejam ultrapassados.



"De cabeça fria, gostaria de me manifestar a respeito do ocorrido do último final de semana. Competir não é o que aconteceu no campo de jogo e, nem de longe, é um bom exemplo para a sociedade, principalmente para as crianças. Em momentos de ânimos exaltados, infelizmente, situações como as que ocorreram são difíceis de serem controladas", afirmou.

Um choque envolvendo Éverson deu início a confusão. Em bola enfiada na área atleticana, o goleiro saiu, fez a defesa, quando se chocou com Christian, do Cruzeiro, e foi para cima do adversário. Depois, os cruzeirenses tentaram defender o colega, o que deu início à confusão.



"Em algumas ocasiões, a vontade de vencer e a garra em defender o nosso escudo podem nos levar a ultrapassar diversos limites. É importante ressaltar e reconhecer que nada justifica aquelas cenas lamentáveis e o que ocorreu não é o exemplo que desejamos transmitir aos nossos torcedores e para todas as pessoas", continuou o goleiro.



Em seguida, ele pediu compreensão a todos os atletas envolvidos. "Todos nós somos humanos, passíveis a erros e temos direito de aprender com os nossos equívocos. A paixão, a entrega e o compromisso com o esporte sempre devem ser maiores do que as adversidades enfrentadas durante qualquer competitividade. Seguiremos firmes e focados no nosso propósito de proporcionar as melhores memórias à nossa apaixonada torcida", concluiu.



O árbitro Matheus Candançan anotou, na súmula do jogo, cartões vermelhos a 12 jogadores do Cruzeiro, que venceu a partida por 1 a 0, e 11 atletas do Atlético-MG.