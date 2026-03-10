Cristian Ribera em ação nos Jogos Paralímpicos de Inverno, em Milão-CortinaDivulgação / CPB
Cristian Ribera ganha primeira medalha do Brasil na história das Paralimpíadas de Inverno
Atleta ficou com a prata no sprint sentado do esqui cross-country, em Milão-Cortina
Rodrygo passa por cirurgia bem-sucedida no joelho direito
Fora da Copa do Mundo, atacante tem prazo de recuperação estimado entre seis e 12 meses
John Textor cutuca Flamengo por tricampeonato carioca; entenda
Empresário lembrou que Botafogo já conquistou quatro Estaduais consecutivos
Criticado por McGregor e Nate Diaz após vitória no UFC 326, Do Bronx responde; confira
"Coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que vai dar", desafiou Charles do Bronx em coletiva depois da conquista do cinturão "BMF"
Everton Cebolinha busca se firmar no time titular com chegada de Leonardo Jardim
Jogador acumula boas atuações, mas não estava tendo sequência com Filipe Luís
Puma Rodríguez avalia primeiros dias de Renato Gaúcho no Vasco: 'Muito trabalho físico'
Uruguaio garantiu que Cruz-Maltino 'vai dar trabalho para os rivais'
