Tite e Gerson durante um Flamengo x Millonarios, em 2024Mauro Pimentel / AFP
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em partida de reencontros no Maracanã
Treinadores enfrentam seus ex-clubes pela primeira vez; Gerson volta a jogar contra o Rubro-Negro
Flamengo vence o Bolívar e segue 100% na Libertadores sub-20
Rubro-Negro superou o time boliviano pelo placar de 4 a 1
Cebolinha e Léo Pereira são os cobradores de pênalti com mais títulos pelo Flamengo
Atacante vive boa fase na temporada e tem contrato se encerrando no fim de 2026
Galvão critica estilo de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não combina com o DNA'
Apresentador analisa início do trabalho do português após título do Carioca
Cruzeiro tem dois desfalques importantes para enfrentar o Flamengo
Pilar do meio-campo e reserva imediato ficarão de fora do confronto
Com Leonardo Jardim, Wallace Yan espera mais chances no Flamengo: ‘Vou dar a vida’
Atacante está de olho em possíveis oportunidades sob o comando do novo técnico
