Tite e Gerson durante um Flamengo x Millonarios, em 2024 - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 10/03/2026 17:52

Rio - Flamengo e Cruzeiro terão mais um motivo especial para protagonizar um grande duelo nesta quarta-feira (11). Além de terem brigado no topo da tabela do Brasileirão de 2025, o confronto entre os dois representa o reencontro de três figuras importantes com seus ex-clubes. Tite e Gerson agora defendem a Raposa, e Leonardo Jardim, o Rubro-Negro.

Tite, treinador do Cruzeiro desde o começo do ano, assumiu o time mineiro depois de uma passagem frustrante pelo Rubro-Negro. Após deixar a seleção brasileira, ele chegou à Gávea em outubro de 2023 com enormes expectativas, mas foi demitido do Flamengo em setembro de 2024, com os títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Em seu lugar, entrou Filipe Luís, que venceu a Copa do Brasil naquele mesmo ano.

Outro treinador que vai reencontrar seu antigo clube é Leonardo Jardim, que faz seu segundo jogo à frente do Flamengo, após a demissão de Filipe Luís. O técnico português deixou o Cruzeiro em dezembro de 2025, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, alegando a necessidade de resolver problemas pessoais e afirmando que não treinaria outra equipe no Brasil. Pouco mais de três meses depois, fechou com o Rubro-Negro.

Este confronto marcará o reencontro de Gerson com o Flamengo. Após voltar ao rubro-negro em 2023 e retomar o alto nível, chegando a ser capitão do time e também a aparecer na seleção brasileira, o meio-campista decidiu se transferir para o Zenit, da Rússia, em julho de 2025.

Em janeiro deste ano, com dificuldades para se adaptar ao futebol russo, Gerson assinou com o Cruzeiro e retornou ao futebol brasileiro, sonhando com uma vaga na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro soma quatro pontos e aparece na 11ª posição. Já a Raposa tem dois e ocupa o 19º lugar.