Galvão Bueno - Reprodução/Band

Galvão BuenoReprodução/Band

Publicado 10/03/2026 16:18 | Atualizado 10/03/2026 21:01

Rio - A estreia do técnico Leonardo Jardim no comando do Flamengo não agradou Galvão Bueno. Durante o programa "Galvão FC", do SBT, o apresentador afirmou que o estilo de jogo do novo treinador destoa do "DNA" rubro-negro.

"A forma de jogar do Leonardo Jardim, que é um ótimo técnico, não combina com o DNA do Flamengo. Tentaram jogar mais atrás, bola longa na frente. O DNA do Flamengo que a torcida exige é ter a posse de bola, atacar o tempo todo, estar no campo de ataque. Não combina", disse Galvão.

A estreia aconteceu na final do Campeonato Carioca, no último domingo (8), no Maracanã. O clássico contra o Fluminense terminou empatado sem gols no tempo regulamenta, mas o Rubro-Negro levou a melhor na disputa de pênaltis após Rossi defender as cobranças de Guga e Otávio.

Após a estreia contra o Fluminense, o técnico fez uma avaliação do seu primeiro jogo no comando do Flamengo. O português destacou a importância de vencer para retomar a confiança e ter tranquilidade para dar sequência do seu trabalho.

"Quem trabalha no Flamengo tem que jogar para ganhar. Com certeza quem perde desvaloriza e quem ganha valoriza. Ganhar é sempre fundamental. Temos um percurso ainda pela frente, vamos trabalhar ainda mais e organizar uma equipe competente, como foi a do ano passado", comentou.

Após conquistar o 40º título carioca, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o 11º colocado, com quatro pontos.