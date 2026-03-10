Galvão BuenoReprodução/Band
Galvão critica estilo de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não combina com o DNA'
Apresentador analisa início do trabalho do português após título do Carioca
Cebolinha e Léo Pereira são os cobradores de pênalti com mais títulos pelo Flamengo
Atacante vive boa fase na temporada e tem contrato se encerrando no fim de 2026
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em partida de reencontros no Maracanã
Treinadores enfrentam seus ex-clubes pela primeira vez; Gerson volta a jogar contra o Rubro-Negro
Cruzeiro tem dois desfalques importantes para enfrentar o Flamengo
Pilar do meio-campo e reserva imediato ficarão de fora do confronto
Com Leonardo Jardim, Wallace Yan espera mais chances no Flamengo: ‘Vou dar a vida’
Atacante está de olho em possíveis oportunidades sob o comando do novo técnico
Everton Cebolinha busca se firmar no time titular com chegada de Leonardo Jardim
Jogador acumula boas atuações, mas não estava tendo sequência com Filipe Luís
