Endrick soma cinco gols e três assistências em dez jogos pelo Lyon, nove como titularOlivier Chassignole / AFP

Publicado 10/03/2026 15:30 | Atualizado 10/03/2026 15:37

França - Em meio ao mau momento do Lyon, que não vence há quatro jogos, Endrick recebeu críticas do 'L'Équipe', um dos principais jornais franceses. O atacante teve atuação apagada no empate em 1 a 1 com o Paris FC e chegou a ser vaiado por alguns torcedores. Na ocasião, ele foi acionado ao longo da segunda etapa.

"A falta de jeito foi agravada pela falta de inteligência. O camisa 9 cometeu erros técnicos, jogou de forma individual e mandou bolas para as arquibancadas, sendo recebido com vaias", escreveu o diário.

Apesar disso, os números do brasileiro no início pelo clube são positivos: soma cinco gols e três assistências em dez jogos, sendo nove como titular.

Com Endrick à disposição, o Lyon se prepara para encarar o Celta de Vigo, da Espanha. A partida será na quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Balaídos, pela ida das oitavas de final da Liga Europa.