Rodrigo Castillo durante treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 10/03/2026 15:08

Rio - Após encerrar a novela na busca por um novo centroavante, o Fluminense teve que lidar com um imprevisto nos últimos dias. O Tricolor das Laranjeiras precisou realizar um acordo por um reajuste nos valores da contratação do atacante argentino Rodrigo Castillo, para que o Lanús recebesse 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 52 milhões) pelo negócio.

Para que o Lanús receba o valor integral, o Fluminense aceitou arcar com os custos de impostos e tarifas envolvidos na negociação, que tendem a ser maiores quando envolvem clubes de países diferentes. Nesse caso, o Tricolor terá que desembolsar mais 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para poder contar com Rodrigo Castillo.

No total, o custo da transferência do jogador será de 13 milhões de dólares (cerca de R$ 67 milhões) pela contratação, de acordo com o "Central Fluminense". O centroavante de 27 anos foi anunciado na última terça-feira (3), depois de vinte dias de negociações. As tratativas se intensificaram no período em que o Lanús treinou no CT Carlos Castilho, durante a preparação para enfrentar o Flamengo na Recopa.

Decisivo para o título do Lanús na Recopa, Rodrigo Castillo chega ao Fluminense em alta. O centroavante marcou 14 gols e deu quatro assistências em 33 jogos pelo Lanús, desde 2025. Com passagens pelas bases do River Plate e Unión Santa Fé, foi revelado no Gimnasia y Esgrima e também atuou pelo Deportivo Madryn. O acordo inicial era que os 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) fossem parcelados e quitados pelo Tricolor das Laranjeiras até o final de 2028.

De fora da final do Campeonato Carioca, no último domingo (8), Rodrigo Castillo ainda não estreou pelo Fluminense. A previsão é de que o centroavante argentino seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e relacionado pela primeira vez contra o Remo, na próxima quinta-feira (12), fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.