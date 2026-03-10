Zubeldía levou o Fluminense ao título da Taça Guanabara e vice do CariocaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense termina Carioca sem perder clássicos, mas vice ofusca campanha
Tricolor foi campeão da Taça Guanabara e ficou invicto contra os rivais, mas perdeu a decisão nos pênaltis
Fluminense termina Carioca sem perder clássicos, mas vice ofusca campanha
Tricolor foi campeão da Taça Guanabara e ficou invicto contra os rivais, mas perdeu a decisão nos pênaltis
Nome aparece no BID, e Alisson já pode estrear pelo Fluminense
Primeiro jogo com a camisa do Tricolor por ser na quinta-feira (12), contra o Remo, no Mangueirão
Otávio lamenta pênalti desperdiçado pelo Fluminense na final contra o Flamengo
Jogador foi o último batedor do Tricolor e parou nas mãos de Rossi, no Maracanã
Fluminense sofre novo trauma em pênaltis contra rivais com Zubeldía
Tricolor foi vice-campeão carioca pelo segundo ano consecutivo
Otávio e Guga são alvos de críticas por erros na disputa de pênaltis pela final do Carioca
Técnico Luis Zubeldía admitiu que precisa encontrar um cobrador fixo
Zubeldía vê partida 'parelha' e reconhece dificuldades nos pênaltis: 'Podemos melhorar'
Fluminense foi vice-campeão carioca pelo segundo ano consecutivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.