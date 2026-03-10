Zubeldía levou o Fluminense ao título da Taça Guanabara e vice do CariocaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - Pela primeira vez após 20 anos, o Fluminense voltou a terminar o Campeonato Carioca invicto em clássicos. Apesar disso, a derrota para o Flamengo nos pênaltis por 5 a 4, neste domingo (8), no Maracanã, na final da competição, deixou um sabor amargo para os tricolores.
A última vez que o Fluminense terminou o Campeonato Carioca sem ser derrotado em clássicos foi em 2006, de acordo com o "Enciclopédia Tricolor". Na época, empatou com os três rivais por 2 a 2. Desta vez, foram cinco jogos, três vitórias e dois empates, além de cinco gols marcados e três sofridos.
Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense chegou para o mata-mata com 100% de aproveitamento como mandante sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Na fase classificatória, venceu o Flamengo (2 a 1) e o Botafogo (1 a 0), além do Vasco no jogo de ida da semifinal (1 a 0).
Embalado pela campanha, o Fluminense quase deixou escapar a vaga na final no jogo de volta. O empate contra o Vasco por 1 a 1, no Maracanã, no dia 1º de março, tirou o aproveitamento perfeito em casa, mas manteve a invencibilidade. Neste cenário, o Tricolor chegou empolgado para a final do Carioca.
Na final contra o Flamengo, as coisas não fluíram como o esperado e o jogo terminou empatado sem gols. Na decisão por pênaltis, o Fluminense perdeu por 5 a 4. Apesar da derrota nas penalidades, o empate no jogo manteve a invencibilidade em casa e diante dos rivais no Carioca.
O Fluminense ficou a um jogo de igualar algo que não acontece há 41 anos. A última vez em foi campeão carioca sem ser derrotado pelos rivais foi em 1985, quando conquistou o tricampeonato. Na época, o esquadrão tricolor contava com ídolos históricos como Romerito, Assis e Washington.