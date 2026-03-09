Otávio e Guga em ação pelo FluminenseReprodução / Instagram
"Por que o Otávio e o Guga tinham mais preferência do que o Martinelli e Cannobio?", apontou um seguidor. "Eles foram para a cobrança e a reação de todos os tricolores foi a mesma", opinou um homem. "Tem que ter coragem pra chamar a responsabilidade e bater os pênaltis. Treinem mais, porque esse ano a gente vai precisar", projetou um internauta.
Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Luis Zubeldía garantiu que a ordem de cobradores foi uma decisão sua e prometeu que o time irá melhorar neste fundamento.
A derrota para o Flamengo aconteceu meses depois do time ser eliminado pelo Vasco, também nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil.
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
