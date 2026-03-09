Otávio e Guga em ação pelo FluminenseReprodução / Instagram

Rio — O Fluminense foi vice-campeão carioca após empatar com o Flamengo em 0 a 0 no tempo normal e perder a disputa de pênaltis por 5 a 4, neste domingo (8), no Maracanã. Os dois jogadores do Tricolor que erraram suas cobranças, Otávio e Guga, receberam críticas de torcedores nas redes sociais.

"Por que o Otávio e o Guga tinham mais preferência do que o Martinelli e Cannobio?", apontou um seguidor. "Eles foram para a cobrança e a reação de todos os tricolores foi a mesma", opinou um homem. "Tem que ter coragem pra chamar a responsabilidade e bater os pênaltis. Treinem mais, porque esse ano a gente vai precisar", projetou um internauta.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Luis Zubeldía garantiu que a ordem de cobradores foi uma decisão sua e prometeu que o time irá melhorar neste fundamento.
"Esse tipo de torneio é provável que haja definição dessa forma. É algo que podemos melhorar, entre outras coisas, para uma próxima decisão por pênaltis (...) Vamos encontrar [um cobrador fixo]. É certo que se está Paulo [Ganso] ou Savarino no campo, são jogadores que podem cobrar os pênaltis. Lucho [Acosta] pode ser outra opção. Mas, certamente, vamos encontrar", afirmou.

A derrota para o Flamengo aconteceu meses depois do time ser eliminado pelo Vasco, também nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.