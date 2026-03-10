Rodrigo Castillo em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Rodrigo Castillo é registrado no BID e pode fazer a estreia pelo Fluminense
Atacante fica à disposição de Luis Zubeldía para a partida contra o Remo
Soteldo volta aos treinos e fica à disposição do Fluminense contra o Remo
Atacante está recuperado após problema oftalmológico
Rodrigo Castillo é registrado no BID e pode fazer a estreia pelo Fluminense
Atacante fica à disposição de Luis Zubeldía para a partida contra o Remo
Fluminense deve pagar taxa a mais pela contratação do centroavante Rodrigo Castillo
Tricolor aceitou gastar mais de um terço do valor do argentino em impostos
Thiago Silva abre o jogo sobre saída do Fluminense: 'Não foi de uma hora para outra'
Zagueiro lembrou que havia avisado diretoria de rescisão dois meses antes
Fluminense termina Carioca sem perder clássicos, mas vice ofusca campanha
Tricolor foi campeão da Taça Guanabara e ficou invicto contra os rivais, mas perdeu a decisão nos pênaltis
Nome aparece no BID, e Alisson já pode estrear pelo Fluminense
Primeiro jogo com a camisa do Tricolor por ser na quinta-feira (12), contra o Remo, no Mangueirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.