Rio - Rodrigo Castillo pode estrear pelo Fluminense já na quinta-feira (12), diante do Remo. Isso porque o nome do argentino apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça (10).
O clube anunciou a contratação de Rodrigo Castillo na semana passada. O centroavante veio do Lanús (ARG) e assinou com o Tricolor até o fim de 2030.
Como está regularizado, fica à disposição do técnico Luiz Zubeldía para enfrentar o time paraense. As duas equipes vão medir forças na quinta-feira (12), a partir das 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
O zagueiro Julián Millán e o meia Alisson, que chegaram ao Tricolor recentemente, também podem estrear contra o Remo. Os dois já estão registrados no BID.
 
