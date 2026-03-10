Yeferson Soteldo em treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / FFC

Publicado 10/03/2026 19:45 | Atualizado 10/03/2026 19:46

Rio - O Fluminense iniciou, nesta terça-feira (10), a preparação para o duelo contra o Remo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na reapresentação ao CT Carlos Castilho foi o retorno do venezuelano Yeferson Soteldo.

O atacante, que desfalcou o time na final do Carioca devido a um problema oftalmológico, treinou normalmente e deve viajar com a delegação para o Pará, dependendo apenas da comissão técnica. Além do retorno do camisa 7, o técnico Luis Zubeldía terá reforços para a sequência da temporada.

Os recém-contratados Alisson, Castillo e Millán, os quais não puderam atuar no Estadual por questões de inscrição, já estão regularizados e à disposição para a partida em Belém. Por outro lado, o clube adota cautela com seus veteranos.

Germán Cano segue em trabalho de aprimoramento físico após cerca de um mês e meio de recuperação por uma artroscopia no joelho direito. Já o volante Nonato, embora liberado pelo departamento médico, permaneceu na academia para reforço muscular, após sofrer duas lesões musculares neste início de ano.