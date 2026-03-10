Roger Machado foi anunciado como novo treinador do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Publicado 10/03/2026 15:08

São Paulo - O São Paulo agiu rápido após a saída de Hernán Crespo e anunciou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação de Roger Machado. O técnico de 51 anos desembarcou na capital paulista logo cedo para selar o acordo, que tem validade até dezembro de 2026.



Acompanhado de uma numerosa equipe técnica, Roger chega ao Morumbis ao lado dos auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, além do analista Guilherme Nunes e do experiente preparador físico Paulo Paixão. O novo comandante já assume os trabalhos no campo e estará no banco de reservas na quinta-feira (12), contra a Chapecoense, no Canindé, pela 5ª rodada do Brasileirão.



Atualmente na vice-liderança do campeonato nacional, o São Paulo agendou a apresentação oficial do técnico à imprensa para esta terça no centro de treinamentos da equipe. Livre no mercado desde que deixou o Internacional em 2025, ele carrega um currículo com títulos estaduais pelo próprio Inter, Grêmio, Bahia e Atlético-MG. Esta será a sua segunda passagem no futebol paulista, onde já dirigiu o Palmeiras.

No Rio de Janeiro, o treinador comandou o Fluminense em 42 partidas durante a temporada de 2021, mas sua maior identificação com as Laranjeiras é como atleta. O ex-zagueiro marcou o gol do título da Copa do Brasil de 2007 contra o Figueirense, encerrando um longo jejum nacional do clube.

Pelo Colorado, Roger obteve um aproveitamento de aproximadamente 55% em 74 partidas disputadas.