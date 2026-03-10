Everton Cebolinha e Léo Pereira na conquista do Campeonato CariocaLucas Almeida

Rio - A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que foi decidida nos pênaltis, contou com jogadores acostumados a decisões pelo clube rubro-negro. Entre os atletas que participaram da série de cobranças, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Everton Cebolinha aparecem como os mais vitoriosos do grupo, com 14 e 9 títulos conquistados pelo Flamengo, respectivamente.

Cebolinha chegou ao clube em 2022 e, desde então, integrou campanhas que resultaram em 9 conquistas com a camisa rubro-negra, consolidando-se como um dos jogadores do elenco atual com maior número de títulos no período recente do Flamengo.
Em 2026, o atacante também vive bom momento dentro de campo. Nos primeiros jogos da temporada, soma quatro participações diretas em gols — três gols e uma assistência. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026.

LISTA DE TÍTULOS DOS COBRADORES DE PÊNALTI:
Léo Pereira - 14
Cebolinha - 9
Luiz Araújo - 7
Léo Ortiz - 7
Jorginho - 3
⁠Lucas Paquetá - 2