Kinsky saiu de campo sob aplausos irônicos da torcida do Atlético - Javier Soriano / AFP

Publicado 11/03/2026 00:00

A Liga dos Campeões eterniza grandes heróis no futebol europeu, mas também transforma alguns jogadores em vilões inesquecíveis. Ontem, o goleiro Antonín Kinsky, do Tottenham, só precisou de 16 minutos para se tornar um personagem histórico do torneio, mas por um péssimo motivo. O arqueiro falhou duas vezes e foi substituído ainda no primeiro tempo e viu seu time perder por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, no Metropolitano, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Era apenas o terceiro jogo de Kinsky na temporada, aposta ousada do técnico Igor Tudor para tentar tirar os Spurs da má fase — o time luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Primeiro, o goleiro entregou a bola no pé de um atacante do Atleti e viu Llorente abrir o placar. Depois, não teve culpa no gol de Griezmann. Mas, com apenas 14 minutos, perdeu a bola para Julián Álvarez na área, e o argentino aproveitou: 3 a 0. O arqueiro foi substituído aos prantos logo depois.

Le Normand ampliou para o Atleti ainda no primeiro tempo, aos 22, e Porro diminuiu aos 26. Na etapa final, Julián Álvarez marcou para os espanhóis e Solanke fez para os ingleses.

A volta será na próxima quarta-feira, em Londres, e o Tottenham precisa vencer por quatro gols para avançar ou por três para levar à prorrogação.

Barcelona consegue empate

Já o Barcelona teve um pênalti a favor no último minuto e conseguiu evitar a derrota para o Newcastle, na Inglaterra. Yamal converteu e garantiu o empate em 1 a 1 — Barnes fez para os ingleses.

O Bayern encaminhou a classificação ao golear a Atalanta por 6 a 1, na Itália, enquanto o Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray, na Turquia.

Jogos de hoje:

14h45: Bayer Leverkusen x Arsenal.

17h: Real Madrid x Manchester City, PSG x Chelsea e Bodö/Glimt x Sporting.