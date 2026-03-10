Flamengo conquistou o 40º título carioca - Reginaldo Pimenta

Publicado 10/03/2026 12:35 | Atualizado 10/03/2026 12:58

Rio - A final do Campeonato Carioca impulsionou a audiência dos canais esportivos da Globo. A decisão entre Fluminense e Flamengo, no último domingo (8), fez a TV Globo crescer em 30% a média de audiência da faixa horária entre 18h e 20h15 (de Brasília), no Rio de Janeiro. A transmissão 26 pontos e 45% de participação na praça. Além disso, bateu o recorde de audiência da faixa entre os cariocas neste ano.

A decisão entre Fluminense e Flamengo também garantiu ao SporTV o primeiro lugar entre todos os canais da TV paga no horário. Além disso, a final do Campeonato Carioca também registrou a terceira maior audiência da TV paga para o Premiere nos horários das finais. O clássico entre Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, colocou o Premiere na segunda posição, enquanto Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, também no Premiere, ficou em quarto.

Somando os números do SporTV, Premiere e GE TV, as transmissões dos canais Globo alcançaram mais de 6,9 milhões de pessoas entre sábado e domingo. Dois confrontos levaram os canais da Globo à liderança entre todos os canais da TV paga. Além da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, a decisão da Taça Rio entre entre Botafogo e Bangu, no sábado (7), colocou o Premiere no topo do ranking.

Após o empate sem gols no tempo normal, o Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, no último domingo (8), no Maracanã, e conquistou o 40º título do Campeonato Carioca. Mesmo com o vice-campeonato, o Tricolor das Laranjeiras dominou a Seleção do Cariocão com seis indicações, incluindo o melhor jogador, com o goleiro Fábio.