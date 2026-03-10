Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comemora título do Flamengo no gramado do Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

10/03/2026

Tricampeão Carioca, o Flamengo surpreendeu o mercado sul-americano ao repatriar Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. Como o abismo entre a equipe rubro-negra e os clubes brasileiros já está bem claro, levamos a discussão para outro patamar.



Fomos buscar dados das principais ligas da Europa para ver qual o verdadeiro status financeiro do Mengão. E o que descobrimos foi ainda mais impressionante.



Consideramos a LaLiga, principal campeonato de futebol da Espanha, lar de Lamine Yamal, Vini Jr, Mbappe, Lewandowski, Rafinha, entre outros grandes nomes do futebol mundial.



Levantando os dados da "liga das estrelas", descobrimos que, por lá, com seus clubes somados, foram investidos em contratações nesta janela, pouco mais de 75 milhões de euros.



Só com Lucas Paquetá, o Flamengo investiu 42 milhões de euros.



O Flamengo, hoje, é um clube que gera aproximadamente R$ 2 bilhões por ano em receita, cerca de 330 a 390 milhões de euros, e possui uma dívida controlada de aproximadamente R$ 130 milhões.



Na Espanha, apenas Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid conseguem ultrapassar esse nível de receitas.



Atrás dos três gigantes espanhóis, aparece o Real Bétis, com cerca de 180 milhões de euros, quase a metade do valor do Flamengo.



A mensagem que o clube carioca passa ao resto do mundo é que, em muito pouco tempo, estará disputando de igual para igual, com os principais times das maiores ligas europeias, os grandes jogadores do mundo.



Pelo menos no que diz respeito à parte financeira.