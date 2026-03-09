O Flamengo pode trocar o comando de futebol nos próximso dias, saindo José Boto e entrando Edu Gaspar - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 09/03/2026 11:29 | Atualizado 09/03/2026 11:43

Nas últimas semanas, o Flamengo viveu uma verdadeira reformulação em seu departamento de futebol. Não foi só a saída de Filipe Luís que marcou a mudança, na verdade, foi só o início dela.



Rodrigo Caio, auxiliar técnico da comissão permanente do clube, e Diogo Linhares, preparador físico, também deixaram o Ninho do Urubu.

Por divergências com os jogadores, o próximo da lista pode ser o diretor-técnico José Boto.



Em entrevista pós-conquista do Campeonato Carioca, o zagueiro Léo Ortiz cutucou o dirigente. "Se existia algum problema, se existia alguma coisa, por que não foi falado antes? Esperou o Filipe cair para ir colocar estas coisas para os jogadores", questionou.



Apesar das negativas, é sabido que Bap, mandatário máximo, já está de olho no mercado. A ideia é repatriar Edu Gaspar, atualmente de saída do Nottingham Forest da Inglaterra, para substituir o combalido e isolado José Boto.



Caso a troca aconteça, o Flamengo mudaria radicalmente o perfil de seu diretor de futebol. Enquanto Boto é um especialista em scouting e mercado internacional, com boa reputação na descoberta de talentos e com mais experiência na estrutura europeia de formação e recrutamento, Edu é mais forte na gestão institucional e planejamento esportivo. Apesar das negativas, é sabido que Bap, mandatário máximo, já está de olho no mercado. A ideia é repatriar Edu Gaspar, atualmente de saída do Nottingham Forest da Inglaterra, para substituir o combalido e isolado José Boto.Caso a troca aconteça, o Flamengo mudaria radicalmente o perfil de seu diretor de futebol. Enquanto Boto é um especialista em scouting e mercado internacional, com boa reputação na descoberta de talentos e com mais experiência na estrutura europeia de formação e recrutamento, Edu é mais forte na gestão institucional e planejamento esportivo.

Edu ainda trabalhou em clubes de maior exposição mundial (Premier League e seleção brasileira) e participou de projetos estruturais de longo prazo.



Um dos maiores sucessos de Edu na reestruturação do futebol do Arsenal foi a escolha de Mikel Arteta para o comando da equipe inglesa, o que lhe rendeu o título de melhor gestor de futebol da Europa em 2023.

Com a oficialização da saída de Edu do Nottingham Forest acontecendo nos próximos dias, a questão sobre a permanência de Boto à frente do futebol do Flamengo, ou não, será respondida.



O próximo compromisso do Flamengo será nesta quarta-feira (11) contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.