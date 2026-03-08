José Boto e Edu Gaspar são avaliados para cargo de diretor de futebol no Flamengo - PAOK / Arsenal - Montagem: Fabrício Lopes

Publicado 08/03/2026 14:02

Edu Gaspar, 47 anos, atualmente dirigente do Nottingham Forest da Inglaterra, está sob a alça de mira do Flamengo para substituir José Boto. Apesar de negar diretamente a demissão de Boto, Edu já confirmou um primeiro contato com o clube carioca.



A situação atual de Edu no Nottingham é delicada, e a confirmação de sua saída do clube pode acontecer a qualquer momento.



Contratado em agosto de 2025, após realizar um grande trabalho de reformulação no departamento de futebol do Arsenal, sendo considerado o melhor dirigente de um clube inglês em novembro de 2023, o ex-Corinthians não obteve sucesso nos 'Reds'.



Com quatro contratações de treinadores no período e investimentos altos em atletas que não deram resultado, Edu, neste momento, está afastado das atividades no Centro de Treinamentos do clube inglês e não tem contato diário com os jogadores.



Ele viu com bons olhos trocar o futebol inglês pelo brasileiro, e o Flamengo aguarda apenas o dirigente se resolver com o Nottingham para aprofundar as negociações.

Enquanto isso, José Boto vai trabalhando para tentar reverter uma situação considerada por muitos "inalterável" com o grupo de jogadores.



Segundo fontes ouvidas pela coluna, o português tem rejeição absoluta no elenco e, apesar de Bap dar a impressão de que não vai demiti-lo, o mandatário sabe que, se Boto não alterar sua situação junto ao grupo de jogadores ficará impossível mantê-lo no cargo.



Além de Arsenal e Nottingham Forest, Edu tem ainda passagens como dirigente pelo Corinthians, seleção brasileira, Olympiacos e Rio Ave.