Edu Gaspar, 47 anos, atualmente dirigente do Nottingham Forest da Inglaterra, está sob a alça de mira do Flamengo para substituir José Boto. Apesar de negar diretamente a demissão de Boto, Edu já confirmou um primeiro contato com o clube carioca.
A situação atual de Edu no Nottingham é delicada, e a confirmação de sua saída do clube pode acontecer a qualquer momento.
Contratado em agosto de 2025, após realizar um grande trabalho de reformulação no departamento de futebol do Arsenal, sendo considerado o melhor dirigente de um clube inglês em novembro de 2023, o ex-Corinthians não obteve sucesso nos 'Reds'.
Com quatro contratações de treinadores no período e investimentos altos em atletas que não deram resultado, Edu, neste momento, está afastado das atividades no Centro de Treinamentos do clube inglês e não tem contato diário com os jogadores.
Ele viu com bons olhos trocar o futebol inglês pelo brasileiro, e o Flamengo aguarda apenas o dirigente se resolver com o Nottingham para aprofundar as negociações.
Enquanto isso, José Boto vai trabalhando para tentar reverter uma situação considerada por muitos "inalterável" com o grupo de jogadores.
Segundo fontes ouvidas pela coluna, o português tem rejeição absoluta no elenco e, apesar de Bap dar a impressão de que não vai demiti-lo, o mandatário sabe que, se Boto não alterar sua situação junto ao grupo de jogadores ficará impossível mantê-lo no cargo.
Além de Arsenal e Nottingham Forest, Edu tem ainda passagens como dirigente pelo Corinthians, seleção brasileira, Olympiacos e Rio Ave.
