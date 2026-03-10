Depois do fim da era Cristiano Ronaldo, Vini Jr foi o jogador mais decisivo da Liga dos Campeões - Divulgação / Real Madrid

Publicado 10/03/2026 14:01

Rio - Ninguém é mais decisivo que Vini Jr na Liga dos Campeões. Desde que Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro e maior assistente da história da competição, jogou sua última partida no maior palco do futebol europeu, nenhum jogador teve mais participações em gols que o camisa 7 da seleção brasileira. Consistência em jogos decisivos, gols importantes e brilho marcam a passagem pelo Real Madrid.

Na Liga dos Campeões da temporada 2021/22, Vini Jr fez quatro gols e deu seis assistências, totalizando dez participações em gols nas 13 partidas que disputou. Esses números dariam a tônica do que se repetiria nas temporadas seguintes: constância nas contribuições diretas, com quase uma participação em gol por jogo. Na ocasião, o camisa 7 ainda seria presenteado com o gol do título, na final vencida por 1 a 0 sobre o Liverpool, e com o prêmio de revelação do campeonato.

Na temporada seguinte, o brasileiro aumentou de produção e encerrou a Liga dos Campeões com sete gols e seis assistências, totalizando 13 participações diretas nos 12 jogos que disputou. Naquela edição, Vini Jr se despediu da Liga dos Campeões nas semifinais, ao ser eliminado pelo campeão Manchester City. Ao fim da temporada, Vini recebeu o tradicional prêmio Jogador Cinco Estrelas, sendo nomeado o melhor jogador do Real Madrid em 2022/23.

Em 2023/24, Vini Jr retomou seu lugar no topo do velho continente. Campeão da Liga dos Campeões e eleito o melhor jogador do torneio, o ex-Flamengo anotou seis gols e cinco assistências nos dez jogos que disputou na competição. Novamente, Vini Jr contribuiu com mais de uma participação direta por jogo na Liga dos Campeões, o que também rendeu a ele o prêmio The Best Fifa, de melhor jogador do mundo.

Na temporada seguinte, o Real Madrid não foi longe na Liga dos Campeões, acabando eliminado pelo Arsenal nas quartas de final. Mesmo assim, Vini Jr manteve o sarrafo alto e encerrou a competição com oito gols e três assistências em 12 jogos. Em sua estreia no novo formato da Liga dos Campeões, o brasileiro teve a participação mais goleadora da carreira em 2024/25.

Na edição atual, Vini Jr tem três gols e seis assistências em dez jogos. Com isso, chega à impressionante marca de 54 participações diretas em gol, com 28 gols e 26 assistências, em 57 partidas de Liga dos Campeões desde 2021/22. O Real Madrid está nas oitavas de final da competição na temporada atual e vai enfrentar o Manchester City. A partida de ida acontece na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília).