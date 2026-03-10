Mbappé não estará à disposição para o jogo desta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela Liga dos CampeõesFilipe Amorim / AFP
Técnico do Real Madrid confirma ausência de Mbappé contra o Manchester City
Álvaro Arbeloa, porém, garantiu que o atacante francês retornará 'em breve'
Liverpool perde para o Galatasaray e depende de virada em Anfield na Liga dos Campeões
Fora de casa, os Reds foram superados por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da competição europeia
BYD avalia entrada na Fórmula 1 para expandir presença global
Empresa também estuda participação no Mundial de Endurance (WEC)
Vasco não tem pressa para definir novo patrocinador máster
Diretoria trata assunto com cautela
Galvão critica estilo de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não combina com o DNA'
Apresentador analisa início do trabalho do português após título do Carioca
Cruzeiro tem dois desfalques importantes para enfrentar o Flamengo
Pilar do meio-campo e reserva imediato ficarão de fora do confronto
