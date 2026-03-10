Mbappé não estará à disposição para o jogo desta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões - Filipe Amorim / AFP

Publicado 10/03/2026 17:23

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmou na terça-feira (10) que o atacante francês Kylian Mbappé vai desfalcar o time no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, mas seu retorno será "em breve".

"Ele está muito melhor, mas tem que ir dia a dia. Voltou se sentindo ótimo e, aos poucos, vai melhorando", declarou Arbeloa em entrevista na véspera da partida contra os 'Citizens'.

"Estamos acompanhando a evolução dele, e esta semana foi muito positiva. Ele voltou muito bem, está se sentindo cada vez melhor, então esperamos o seu retorno muito em breve", acrescentou o treinador.

Ainda se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, Mbappé, de volta a Madri após passar uma semana em Paris, não participou do treino coletivo com seus companheiros e continuou seu trabalho individual na academia nesta terça-feira.

A ausência do astro francês, artilheiro do Real Madrid na temporada com 38 gols em 33 jogos em todas as competições, complicará bastante a tarefa de Arbeloa, que também não poderá contar com outros seis jogadores importantes que estão no departamento médico: Rodrygo, Jude Bellingham, Éder Militão, Álvaro Carreras, David Alaba e Dani Ceballos.

O treinador merengue prevê "um jogo complicado" contra o City de Pep Guardiola, uma equipe "capaz de se encontrar de olhos fechados".

"Ele sempre tem uma surpresa na manga. Não importa quantas vezes você assista aos jogos dos times dele, você sabe que precisa estar preparado para as muitas variações que podem aparecer. Eu ficaria muito surpreso se não houvesse alguma formação nova ou um jogador novo", disse Arbeloa sobre Guardiola.

Sem Mbappé, Rodrygo e Bellingham, a principal arma do Real Madrid será o brasileiro Vinícius Júnior, que foi decisivo no playoff de acesso às oitavas da Champions contra o Benfica.

"O Vinícius assume muita responsabilidade como líder do ataque e vamos precisar que ele esteja no seu melhor se quisermos eliminar o Manchester City", reconheceu Arbeloa.