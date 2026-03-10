João Fonseca é o 35º colocado do ranking mundialMauro Pimentel / AFP
João Fonseca reencontra Sinner após receber conselhos do italiano: 'Você é bom demais'
Tenista carioca enfrentará o número 2 do mundo nesta terça-feira (10)
Jornal francês critica Endrick após sequência ruim do Lyon: 'Falta de inteligência'
Time de Paulo Fonseca não vence há quatro partidas e vive mau momento
Neymar desabafa após ser poupado pelo Santos: 'Difícil agradar todo mundo'
Camisa 10 aparece nas redes sociais e rebate rumores sobre sua condição física antes de jogo do Peixe
Fluminense deve pagar taxa a mais pela contratação do centroavante Rodrigo Castillo
Tricolor aceitou gastar mais de um terço do valor do argentino em impostos
São Paulo anuncia a contratação de Roger Machado como novo técnico
Treinador gaúcho assina até o fim de 2026 e já comanda atividade no CT da Barra Funda nesta terça-feira (10)
Lesão de Vanderson aumenta esperança de Vitinho por vaga na Copa do Mundo
Lateral do Botafogo também substituiu jogador do Monaco nas convocações de 2025
