João Fonseca é o 35º colocado do ranking mundial - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 10/03/2026 16:15

Rio - João Fonseca entra em quadra nesta terça-feira (10) para o maior desafio de sua promissora carreira. O tenista carioca enfrenta Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. O confronto marca o primeiro duelo oficial entre os dois, mas o histórico dessa rivalidade amistosa começou há três anos, em 2023, durante um treino que mudaria o destino do brasileiro.

Naquela ocasião, Jannik Sinner se preparava para o ATP Finals e convidou o jovem João Fonseca, então com 16 anos, para uma sessão de treinos. O italiano venceu o set por 6/2, mas ficou impressionado com o que viu. Na época, o brasileiro estava comprometido com a Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, mas recebeu um conselho do tenista europeu.

"Você vai mesmo para a universidade? Você é bom demais para isso, vá para o profissional", revelou João Fonseca em entrevista ao site da ATP.

Ele confessou que, no primeiro momento, não levou fé no elogio. Desde então, engatou a carreira profissional. No ano passado, o carioca disputou o calendário completo pela primeira vez e terminou no top 30, se classificando como um dos cabeças-de-chave do Aberto da Austrália, em janeiro. Com problemas físicos, Fonseca perdeu posições, mas busca recuperá-las.

"Foi algo muito legal (treinar e conversar com Sinner). No começo achei que ele estava brincando comigo, fazendo uma piada. Aquela foi a primeira vez que eu treinei com ele, e ele foi muito gentil, assim como os treinadores dele", recordou.

Hoje, mais maduro e vindo de vitórias expressivas contra Karen Khachanov e Tommy Paul, João Fonseca ostenta um retrospecto impressionante: venceu oito das últimas nove partidas contra adversários do top 30. Com a vaga nas oitavas de final, ele se tornou o primeiro brasileiro a atingir tal feito em um Masters 1000 desde Thiago Monteiro, em Roma, em 2024, além de ser o primeiro em Indian Wells desde Thomaz Bellucci, em 2012.