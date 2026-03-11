Pablo de Muner, auxiliar do Botafogo, ao lado de Martín Anselmi (D) - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/03/2026

por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Rio - O auxiliar Pablo de Muner admitiu "um golpe muito duro" com a queda do Botafogo da Libertadores na terceira fase preliminar. Ele concedeu a entrevista coletiva, já que o técnico Martín Anselmi foi expulso durante a derrota do Glorioso para o Barcelona de Guayaquilno Estádio Nilton Santos.

"Há que assumir a responsabilidade. Um golpe muito duro para todos. Agradeço à torcida pelo apoio, foi extraordinária. É futebol. Evidentemente algo nos faltou e vamos buscar isso. Estamos buscando desde o primeiro dia. Temos um clássico no fim de semana. Há que assumir o golpe, a responsabilidade e melhorar".

Segundo dados do site 'Sofascore', o Botafogo fechou a partida com 81% de posse de bola e 21 finalizações. O auxiliar acredita que o resultado foi injusto.

"É difícil gerar situações com muita gente na defesa. No entanto, creio que geramos, algumas claras, outras nem tanto. Buscamos todas as variações possíveis para chegar pelos lados ou pelo centro. A diferença está em que eles tiveram uma possibilidade e conseguiram. Nós tivemos várias, mas não aconteceu. Me parece que hoje foi injusto o resultado. É a sensação que tivemos do jogo".

Com o resultado, o Barcelona de Guayaquil avançou à fase de grupos da Libertadores. Já o Alvinegro disputará a Sul-Americana.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Anselmi vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada.

"A vida é a mesma. Obviamente que o golpe é duríssimo. O que nos resta? Levantar e seguir. Essa é a realidade. Futebol tem essas coisas, hoje cabe a nós viver isso. Estamos dispostos a enfrentá-la, sair (dessa situação) e melhorar tudo que fizemos até agora".