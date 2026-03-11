Alisson, Castillo e Millán em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/03/2026 07:00

Rio - Após o vice-campeonato do Carioca, o Fluminense tenta virar a página diante do Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Brasileirão. Em um momento de instabilidade dos titulares, o técnico Luis Zubeldía terá todos os reforços à disposição e pode promover mudanças no time inicial.

Recém-contratados, o zagueiro Julián Millán, o volante Alisson e o atacante Rodrigo Castillo foram, enfim, regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição do técnico Luis Zubeldía. Existe a expectativa que ele seja titular, já que John Kennedy vem de uma sequência extensa de jogos e vive um período de seca de gols.

Contestado pelo desempenho nas últimas temporadas, John Kennedy tentou mudar a postura no início de 2026. O centroavante se apresentou mais cedo na pré-temporada e disputou as primeiras rodadas do Carioca junto com o time alternativo. Na temporada, ele tem 14 jogos, quatro gols e uma assistência. O último gol foi contra o Bahia, pela 2ª rodada do Brasileirão. Desde então, foram sete jogos de jejum.

Após uma longa busca, o Fluminense contratou Rodrigo Castillo por 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) junto ao Lanús, da Argentina. O centroavante argentino, de 27 anos, chega em alta após ser decisivo na conquista da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Ao todo, ele marcou 14 gols e quatro assistências em 33 jogos no clube argentino.

Ainda no ataque, outro nome que pode ganhar vaga no time titular é Savarino. Principal reforço do ano, o atacante venezuelano joga nos dois lados do campo e pode entrar no lugar tanto de Serna quanto de Canobbio. Existe dúvida sobre quem vai sair do time titular para a entrada do camisa 11, já que nenhum dos dois titulares foram bem na reta decisiva do Carioca. O colombiano, no entanto, é o artilheiro do time.

Já no meio-campo, Alisson tem uma concorrência maior. O jogador chega para compor elenco, mas chega em um momento de baixas na posição, já que Bernal e Nonato estão lesionados. Atualmente, Zubeldía conta com Martinelli, Hércules e Otávio, este último contestado pela torcida e que perdeu pênalti decisivo na final do Carioca. Até o início do ano, era titular no São Paulo. Portanto, tem brecha para receber oportunidades.

Por fim, ainda existe uma disputa na defesa. Contratado por 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai, o zagueiro Julián Millán chegou para aumentar as opções do técnico Luis Zubeldía na defesa e concorrer diretamente com Freytes, que é um dos nomes mais contestados pela torcida do Fluminense desde o ano passado.

Millán, de 27 anos, é canhoto e atua pela esquerda, sendo concorrente direto de Freytes na disputa por posição. O zagueiro colombiano, que atuou na última semana contra o Peñarol, pelo Campeonato Uruguaio, chega em forma e em um momento em que o companheiro de posição vive fase irregular, acumulando erros e sendo uma figura contestada pelos torcedores.