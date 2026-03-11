Lincoln em ação pelo Spartak Subótica, da Sérvia - Divulgação / Spartak Subótica

Publicado 11/03/2026 16:15

Rio - O atacante Lincoln vive um momento de destaque com a camisa do Spartak Subótica, da Sérvia. Ex-Flamengo, o jogador soma cinco participações em gols nos últimos oito jogos da equipe, com quatro gols marcados e uma assistência no período, consolidando sua presença no setor ofensivo.

Titular do Spartak Subótica, o atleta tem ganhado sequência e minutos em campo desde que chegou ao clube, em setembro do ano passado, quando assinou contrato por duas temporadas e meia. Na atual edição da Liga Sérvia, o atacante é o vice-artilheiro da equipe, com quatro gols marcados.



Na temporada, Lincoln disputou 15 partidas pelo Spartak Subótica, sendo 13 como titular. A sequência em campo tem sido um fator importante para o jogador, que vem contribuindo diretamente no desempenho ofensivo da equipe nas últimas rodadas do campeonato.



Multicampeão pelo Flamengo, o atleta acumula outras experiências no futebol internacional, com passagens por Japão e Áustria. Além da trajetória em clubes, ele também defendeu as categorias de base da seleção brasileira.

