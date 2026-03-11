Rio — Babu Santana, eliminado do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira (10), demonstrou surpresa ao descobrir que o técnico Filipe Luís foi demitido do Flamengo. Durante o programa "Bate-Papo BBB", o ator, que é flamenguista fanático e estava confinado no reality desde o início de janeiro, também reagiu às derrotas do Rubro-Negro na Recopa Sul-Americana, Supercopa Rei e a vitória nos pênaltis contra o Fluminense que garantiu o título carioca.
Os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro começaram a retrospectiva do clube mostrando a notícia da contratação do meia Lucas Paquetá. "Eu cantei essa pedra lá dentro", disse Babu, aos risos, enquanto fazia a dança característica do jogador.
No entanto, o semblante do artista mudou na hora que a imagem mudou para a manchete da derrota do Flamengo na Supercopa Rei, contra o Corinthians. Na sequência, foi exibida uma imagem do revés rubro-negro contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. "O que está acontecendo, gente? Isso é fake news", questionou Babu, incrédulo.
O ator, então, ficou em choque quando a manchete da demissão de Filipe Luís apareceu na sequência. "Tá passado?", questionou Gil do Vigor. "Mais do que com as notícias da casa [do BBB]", admitiu Babu. Depois, o programa revelou que o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca ao ganhar do Fluminense na disputa de pênaltis. "Ah, tá bom", afirmou o artista.
Fora do "BBB", Babu poderá voltar a acompanhar o Flamengo, que joga nesta quarta-feira (11), contra o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
