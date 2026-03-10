Babu foi eliminado do 'BBB 26' - Reprodução TV Globo

Babu foi eliminado do 'BBB 26'Reprodução TV Globo

Publicado 10/03/2026 23:42

Babu Santana foi eliminado do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira (10), ao receber 68,62% da média dos votos no oitavo Paredão da temporada. O ator disputava a permanência na casa com Milena e Chaiany. Milena recebeu 30,91% da média dos votos, enquanto Chaiany teve apenas 0,47%.

Na divisão dos votos, Babu registrou 69,14% no voto único e 67,40% no voto torcida. Já Milena teve 30,31% no voto único e 32,30% no voto torcida. Chaiany apareceu com 0,55% no voto único e 0,30% no voto torcida.

Carioca, Babu Santana tem 46 anos e já havia participado do reality em 2020, quando integrou o grupo Camarote, formado por famosos convidados para o programa. Na ocasião, o ator ficou conhecido por sua longa permanência na casa, além de ter acumulado recordes de participações em Paredões e semanas na Xepa.