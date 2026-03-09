Babu, Chaiany e Milena estão no paredão Reprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Mais um paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (8). Babu, Chaiany e Milena integram a berlinda e disputam a preferência do público para seguirem no jogo em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões. Um dos participantes deixa o reality nesta nesta terça-feira (10).
Babu já estava emparedado após um consenso entre Milena e Jonas, no último sábado (7). Anjo da semana, a recreadora infantil imunizou Ana Paula. "Samira entendeu que eu acho que Ana Paula é que está na reta agora, eu vou dar para ela", justificou. A jornalista reagiu: "Recebo de todo coração, mas não concordo. Isso aqui tem personalidade demais! Aceito, de coração, pelo carinho que ela tem por mim. 
Jordana foi a mais votada pela casa e teve direito a um contragolpe. Ela optou por Chaiany. Em seguida,  advogada, Chai e Babu disputaram a prova Bate e Volta. A brasiliense levou a melhor e escapou do paredão. 
