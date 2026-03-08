Ceci RibeiroGlobo/Ju Coutinho
"Eu sempre entendi que era mais o conteúdo que a embalagem. Faço tudo o que posso para estar bem, mas sem que isso seja o mais importante. Porque bonito é gente feliz, segura e interessante", assegura.
Conhecida do público mineiro, Ceci construiu boa parte da carreira na TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais, onde trabalhou por 15 anos e apresentou programas de entretenimento desde 2009. A relação com o reality, no entanto, começou quando a jornalista chegou a tentar entrar no programa como participante.
Para ela, cada eliminado representa um desafio diferente para a condução da entrevista. "Acho mais difícil fazer o programa quando o eliminado tem pouco enredo. Mas quando a pessoa é polêmica, ou fez muitas coisas, é ótimo, porque é certo que o programa vai render".
Ainda assim, a comunicadora reconhece que algumas perguntas exigem cuidado, já que o participante acabou de deixar o confinamento. "Sempre tem, mas também entendo que eu preciso fazer. Meu papel ali é esse, muitas vezes revelar que o amiguinho não era tão amiguinho, que o casal não era bem um casal, mas quem entra no programa também entra sabendo que vai passar por isso."
Rotina e futuro
Mesmo com a rotina intensa durante a temporada do reality, Ceci afirma que passou a priorizar o próprio bem-estar nos últimos anos. "De dois anos pra cá eu comecei a priorizar me cuidar e não abro mão. Treino todos os dias e levo minha comida para o trabalho pra ajudar a manter o foco, porque com a saúde do corpo em dia a cabeça trabalha muito melhor."
Quando a atual edição chegar ao fim, descanso não está nos planos da apresentadora. "Não estou pretendendo descansar não (risos)! Paralelo ao 'BBB' eu apresento um programa de entretenimento todos os sábados na afiliada Globo de Minas. E vou emendar outros projetos também que ainda não posso contar".
Sobre o futuro, Ceci diz que segue aberta às oportunidades que surgem com a visibilidade do programa. "Já tenho muita coisa encaminhada, mas estou aberta a novas propostas que venham. Eu amo muito o meu trabalho e tento agarrar todas as oportunidades que fazem sentido pra mim".