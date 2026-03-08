Ceci Ribeiro - Globo/Ju Coutinho

Ceci RibeiroGlobo/Ju Coutinho

Publicado 08/03/2026 05:00

Rio - À frente do "Bate-papo BBB", Ceci Ribeiro ganha projeção nacional na televisão. Ao lado de Gil do Vigor, a jornalista conduz a conversa com o eliminado da semana do reality logo após a saída dele da casa mais vigiada do país. No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), a apresentadora também aproveita para refletir sobre autenticidade e espaço feminino na TV.

fotogaleria

"Eu sempre entendi que era mais o conteúdo que a embalagem. Faço tudo o que posso para estar bem, mas sem que isso seja o mais importante. Porque bonito é gente feliz, segura e interessante", assegura.



Conhecida do público mineiro, Ceci construiu boa parte da carreira na TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais, onde trabalhou por 15 anos e apresentou programas de entretenimento desde 2009. A relação com o reality, no entanto, começou quando a jornalista chegou a tentar entrar no programa como participante. "Eu sempre entendi que era mais o conteúdo que a embalagem. Faço tudo o que posso para estar bem, mas sem que isso seja o mais importante. Porque bonito é gente feliz, segura e interessante", assegura.Conhecida do público mineiro, Ceci construiu boa parte da carreira na TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais, onde trabalhou por 15 anos e apresentou programas de entretenimento desde 2009. A relação com o reality, no entanto, começou quando a jornalista chegou a tentar entrar no programa como participante.

"Eu me inscrevi uma vez mas porque eu achava que era o único jeito de eu conseguir esse trabalho. No meu vídeo de inscrição eu falava isso 'eu queria era um emprego aí, então estou tentando entrar na casa porque acho que esse é o caminho'", revela, aos risos.



A estreia em realities de alcance nacional veio apenas anos depois, em 2024, quando integrou a equipe do "Estrela da Casa" e assumiu o comando do "Bate-papo Estrela da Casa". A experiência acabou abrindo caminho para o convite que mudaria o rumo de sua trajetória: apresentar o "Bate-papo BBB" no ano seguinte junto com Gil do Vigor.



"Eu sempre fui fã do programa e acompanhei tudo da edição do Gil", relembra. "O dia que soube que ia trabalhar com ele, dei um berro. Nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado isso", conta a apresentadora, que diz que a sintonia entre os dois surgiu naturalmente nos bastidores.



"Acho que agora eu estou muito mais à vontade porque eu e o Gil já temos uma sintonia muito grande. A gente praticamente se conheceu no estúdio já pra fazer o programa, então fomos entendendo o tempo um do outro, e agora a gente fica muito mais à vontade", relata.



Apesar de acompanhar de perto cada conflito e reviravolta da casa mais vigiada do país, Ceci prefere manter certa distância emocional do jogo. "Eu não torço mesmo. Não me envolvo assim pra não sofrer. O que eu faço é sempre torcer para ter um bom eliminado", dispara, aos risos.



Para ela, cada eliminado representa um desafio diferente para a condução da entrevista. "Acho mais difícil fazer o programa quando o eliminado tem pouco enredo. Mas quando a pessoa é polêmica, ou fez muitas coisas, é ótimo, porque é certo que o programa vai render".



Ainda assim, a comunicadora reconhece que algumas perguntas exigem cuidado, já que o participante acabou de deixar o confinamento. "Sempre tem, mas também entendo que eu preciso fazer. Meu papel ali é esse, muitas vezes revelar que o amiguinho não era tão amiguinho, que o casal não era bem um casal, mas quem entra no programa também entra sabendo que vai passar por isso."



Rotina e futuro



Mesmo com a rotina intensa durante a temporada do reality, Ceci afirma que passou a priorizar o próprio bem-estar nos últimos anos. "De dois anos pra cá eu comecei a priorizar me cuidar e não abro mão. Treino todos os dias e levo minha comida para o trabalho pra ajudar a manter o foco, porque com a saúde do corpo em dia a cabeça trabalha muito melhor."



Quando a atual edição chegar ao fim, descanso não está nos planos da apresentadora. "Não estou pretendendo descansar não (risos)! Paralelo ao 'BBB' eu apresento um programa de entretenimento todos os sábados na afiliada Globo de Minas. E vou emendar outros projetos também que ainda não posso contar".



Sobre o futuro, Ceci diz que segue aberta às oportunidades que surgem com a visibilidade do programa. "Já tenho muita coisa encaminhada, mas estou aberta a novas propostas que venham. Eu amo muito o meu trabalho e tento agarrar todas as oportunidades que fazem sentido pra mim".