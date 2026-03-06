Cowboy e Jonas vencem a Prova do Líder após mais de 14 horasReprodução / TV Globo
A eliminação decisiva aconteceu após um erro na dinâmica. O biólogo se confundiu ao segurar o botão verde e acabou eliminando a si mesmo e o parceiro de prova. “Atenção, prova finalizada”, anunciou a voz do programa no momento em que Cowboy e Jonas comemoraram a vitória. Os dois se jogaram no chão logo após o aviso.
Antes do desfecho, outras cinco duplas já tinham deixado a disputa. A ordem de eliminação foi: Milena e Ana Paula Renault; Chaiany e Gabriela; Babu Santana e Solange Couto; Juliano Floss e Samira; e Marciele e Jordana.
A liderança desta semana será compartilhada. Cowboy e Jonas terão imunidade, acesso ao Quarto do Líder e uma Festa do Líder conjunta. A dupla também precisará entrar em acordo para indicar um participante ao próximo paredão.
A dinâmica exigiu concentração constante dos competidores. Em cada dupla, um participante precisava manter pressionado um botão para que ele permanecesse verde. O dispositivo era sensível, e qualquer descuido fazia a luz ficar vermelha, o que eliminava imediatamente a dupla.
Enquanto isso, o outro integrante segurava uma barra responsável por equilibrar um prato, que podia estar vazio ou com peso. Na parte inferior do equipamento havia um ímã que não podia encostar no chão, outro detalhe que levava à eliminação automática.
Internautas apontam suposta fraude na prova
OS MAIORAIS! O momento em que Cowboy e Jonas vencem a Prova do Líder! #BBB26— Poc Mágica (@itolindoo) March 6, 2026
pic.twitter.com/QxHBJdDfj0
Apesar da vitória, um momento da disputa repercutiu nas redes sociais. Parte do público do reality passou a questionar uma cena em que Jonas Sulzbach aparece com os olhos fechados durante a prova de resistência, o que levou alguns internautas a sugerirem que o participante teria cochilado enquanto participava da dinâmica.
Nas imagens que circularam na internet, o modelo aparece com os olhos fechados por alguns instantes. Em seguida, ele se movimenta, o que levantou dúvidas entre os espectadores sobre o que teria ocorrido naquele momento.
No X, antigo Twitter, fãs do programa pediram que a produção revisasse a prova. “Pode dormir em prova de resistência? Mais uma prova que Jonas dorme e vocês passando pano”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Cadê a Globo revisando essa prova? Vale dormir em prova de resistência produção?”.
Além das críticas envolvendo Jonas, outra situação também gerou debate entre os telespectadores. Internautas afirmaram que Leandro Boneco teria invadido o espaço reservado ao parceiro de dupla, Breno, durante uma das trocas de posição na prova.
“Breno e Boneco têm que ser eliminados também. A regra tem que ser igual para todos”, escreveu um perfil nas redes sociais. Outro comentou: “Boneco também pisou dentro do espaço do Breno e isso também era motivo de desclassificação”.
Nas últimas horas, a hashtag “revisem a prova” entrou entre os assuntos mais comentados do X no Brasil. Parte do público também mencionou a eliminação de Jordana e Marciele, que foram desclassificadas após descumprirem uma regra da competição. Na ocasião, Jordana tocou na bola posicionada sobre a balança para ajustá-la no equipamento, o que levou a produção a encerrar a participação da dupla na disputa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.