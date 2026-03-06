Cowboy e Jonas vencem a Prova do Líder após mais de 14 horas - Reprodução / TV Globo

Cowboy e Jonas vencem a Prova do Líder após mais de 14 horasReprodução / TV Globo

Publicado 06/03/2026 14:51 | Atualizado 06/03/2026 18:07

Rio - Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach conquistaram a liderança da semana no "BBB 26" depois de uma disputa que ultrapassou 14 horas. A prova terminou por volta das 13h50 desta sexta-feira (6), quando a dupla superou Breno e Leandro Boneco na etapa final.



A eliminação decisiva aconteceu após um erro na dinâmica. O biólogo se confundiu ao segurar o botão verde e acabou eliminando a si mesmo e o parceiro de prova. “Atenção, prova finalizada”, anunciou a voz do programa no momento em que Cowboy e Jonas comemoraram a vitória. Os dois se jogaram no chão logo após o aviso.



Antes do desfecho, outras cinco duplas já tinham deixado a disputa. A ordem de eliminação foi: Milena e Ana Paula Renault; Chaiany e Gabriela; Babu Santana e Solange Couto; Juliano Floss e Samira; e Marciele e Jordana.



A liderança desta semana será compartilhada. Cowboy e Jonas terão imunidade, acesso ao Quarto do Líder e uma Festa do Líder conjunta. A dupla também precisará entrar em acordo para indicar um participante ao próximo paredão.



A dinâmica exigiu concentração constante dos competidores. Em cada dupla, um participante precisava manter pressionado um botão para que ele permanecesse verde. O dispositivo era sensível, e qualquer descuido fazia a luz ficar vermelha, o que eliminava imediatamente a dupla.



Enquanto isso, o outro integrante segurava uma barra responsável por equilibrar um prato, que podia estar vazio ou com peso. Na parte inferior do equipamento havia um ímã que não podia encostar no chão, outro detalhe que levava à eliminação automática.