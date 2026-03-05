Jordana chora no 'BBB 26' - Reprodução de vídeo

Jordana chora no 'BBB 26'Reprodução de vídeo

Publicado 05/03/2026 09:12

"Nós somos os vilões, então?", questionou a advogada. Cowboy respondeu que "provavelmente". Jordana, então, lembrou de um comentário feito por Gabriela dizendo que achava ela era a "vilã" da temporada. "Estou sendo uma vilã muito boazinha, então. Porque eu não faço nada, não provoco. Vou virar o capeta nesse lugar amanhã... Não sei mais o que pensar", afirmo a Pipoca.

Em seguida, Jordana disse que se o paredão falso, que Breno venceu, fosse verdadeiro "as coisas teriam mudado". Cowboy discordou, e falou que começou a "entender o jogo" no paredão em que Maxiane foi eliminada. O brother ressaltou, ainda, que não há mais tempo de 'recalcular a rota'.

A sister foi às lágrimas ao mencionar a chance de Milena "estar forte" fora da casa. "Não faz sentido, pessoal escr****, que tripudia. Eu não entendo, vou sair daqui sem entender". O mineiro a consolou. "No 'Big Brother' não ganha a pessoa mais legal".

Alberto, por sua vez, revelou quem deve ganhar o reality. "A Chai... A Milena não ganha". Em outro momento, ele reforçou: "Pra mim, se tem uma pessoa que merece ganhar, nesse enredo que se criou, é a Chai". Jordana discordou.

Durante a conversa, advogada voltou a chorar e desabafou: "Indignada! Eu tô chorando de raiva! Do que adianta ser eu, se eu não sou vítima, Cowboy? (...) eu não tenho cara de vítima".