Jordana leva tombo ao comemorar volta do ParedãoReprodução / TV Globo
No Quarto Sonho de Voar, a advogada celebrou a permanência no reality e seguiu para a sala acompanhada de Jonas Sulzbach. Ao som da música, os dois dançaram e cantaram juntos. Empolgada, Jordana subiu no sofá e pulou, mas perdeu o equilíbrio e caiu.
“Por que eu sou assim? Eu caí”, disse a sister logo após o tombo. Samira, que também estava na sala, quis saber o que havia acontecido, e Jordana explicou que pisou em falso.
Na sequência, a participante caiu na gargalhada e tratou de tranquilizar os colegas. “Ai, que vergonha”, afirmou, antes de garantir que não se machucou.
Eita, Jordana! Mais uma vez, a sister foi entregar tudo na dança e acabou caindo #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/pb40W3wDor— Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2026
