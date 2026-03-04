Jordana leva tombo ao comemorar volta do ParedãoReprodução / TV Globo

Rio - A manhã desta quarta-feira (4) começou animada na casa do “BBB 26”. O toque de despertar acordou os participantes ao som de “B.Y.O.B.”, do System Of A Down, e animou especialmente Jordana, que retornou do 7º Paredão da temporada.

No Quarto Sonho de Voar, a advogada celebrou a permanência no reality e seguiu para a sala acompanhada de Jonas Sulzbach. Ao som da música, os dois dançaram e cantaram juntos. Empolgada, Jordana subiu no sofá e pulou, mas perdeu o equilíbrio e caiu.

“Por que eu sou assim? Eu caí”, disse a sister logo após o tombo. Samira, que também estava na sala, quis saber o que havia acontecido, e Jordana explicou que pisou em falso.

Na sequência, a participante caiu na gargalhada e tratou de tranquilizar os colegas. “Ai, que vergonha”, afirmou, antes de garantir que não se machucou.
Assista: