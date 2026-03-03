Breno vence Paredão Falso e vai para o Quarto SecretoReprodução TV Globo
Alberto terminou a disputa com 43,12% da média, enquanto Jordana teve apenas 2,22%. Considerando as modalidades de votação, Breno registrou 57,68% no Voto Único e 47,61% no Voto Torcida. Já Alberto alcançou 39,43% no Voto Único e 51,72% no Voto Torcida. Jordana apareceu com 2,89% no Voto Único e 0,67% no Voto Torcida. Veja fotos do local:
Com a vantagem conquistada, Breno não ficará sozinho. Ele escolheu Juliano Floss para dividir a experiência no Quarto Secreto. Durante o período fora da casa, os dois terão acesso às imagens em tempo real dos confinados. O áudio, no entanto, será limitado: para ouvir as conversas, Breno precisará usar fichas, e cada uma dará direito a 10 minutos de escuta.
A dinâmica promete movimentar o jogo, já que o brother poderá observar estratégias e alianças antes de retornar oficialmente para a casa.
