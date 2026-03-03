Rio – A tensão entre Ana Paula Renault e Babu Santana ganhou um novo capítulo na tarde desta terça-feira (3), no BBB 26. Depois do confronto ao vivo durante o “Sincerão”, os dois voltaram a bater boca na sala da casa, reacendendo as acusações de traição e ampliando o conflito para decisões recentes no jogo.
A discussão começou quando a jornalista criticou a postura do ator na dinâmica anterior. Para ela, faltou posicionamento na hora de tomar decisões. “Você foi covarde, não quis se comprometer ao fazer uni-duni-tê”, disparou, afirmando ainda que assumir privilégios não tem relação com fugir de um posicionamento claro no jogo.
Babu rebateu imediatamente. Segundo ele, covardia foi a atitude de Ana Paula ao chamar para o duelo alguém que estaria jogando ao lado dela. O ator também mencionou Breno, que estava na sala, afirmando que a sister mantém discurso de desconfiança, mas continua dialogando.
Ana Paula, então, falou diretamente com o biólogo e disse que ele estava sendo colocado no meio da situação. Babu também se dirigiu a Breno e insinuou que a jornalista teria se irritado por ele não ter escolhido nem Breno nem Samira anteriormente.
O clima seguiu pesado quando o assunto virou estratégia na Prova do Líder. Ana Paula explicou que escolheu enfrentar alguém que considerava ter força semelhante à sua, com o objetivo de aumentar suas chances de vitória. Babu questionou se essa decisão não seria covardia. A sister negou e classificou a atitude como estratégia legítima de jogo. “Queria ser Líder. Isso é jogo”, afirmou, reforçando que o erro, para ela, foi fingir neutralidade quando era hora de se comprometer.
O embate evoluiu para provocações diretas. Ana Paula chamou o ator para um confronto aberto e pediu que ele assumisse posicionamento. Babu, por sua vez, acusou a jornalista de ter traído um grupo que estaria articulado contra outros participantes. Segundo ele, foi ela quem desfez a estratégia inicial.
A sister rebateu dizendo que o ator também mantém conversas com outros brothers, citando Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Babu explicou que procurou diálogo após perceber que havia se tornado alvo da jornalista.
Entre ironias e trocas de farpas, os dois ainda discutiram alianças com outros participantes, como Juliano Floss e Chaiany. Ana Paula negou influenciar o jogo de terceiros e afirmou que apenas expõe sua visão. Babu respondeu com sarcasmo, ironizando o discurso da rival.
