Marciele da selinho em JonasReprodução / TV Globo
Empolgada com o resultado, Marciele se aproximou de Jonas Sulzbach para comemorar. O beijo, no entanto, surpreendeu o modelo e gerou interpretações diversas entre os internautas, que passaram a comentar a reação dele nas redes.
“Ele claramente incomodado”, avaliou um usuário. Outro foi direto ao ponto: “Minha mana, acorda, ele não quer ficar de casal. Dá pra perceber pela cara dele”. Houve ainda quem ironizasse a situação: “Ela lutando pra se livrar do paredão e ele lutando pra se livrar dela”.
