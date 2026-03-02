Marciele da selinho em Jonas - Reprodução / TV Globo

Marciele da selinho em JonasReprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2026 14:49 | Atualizado 02/03/2026 14:51

Rio - Um selinho trocado entre Marciele e Jonas Sulzbach movimentou as redes sociais após a formação do Paredão no "BBB 26", neste domingo (1°). A cena ocorreu no quarto da casa, logo depois de a participante vencer a prova Bate e Volta e escapar da berlinda da semana.



Empolgada com o resultado, Marciele se aproximou de Jonas Sulzbach para comemorar. O beijo, no entanto, surpreendeu o modelo e gerou interpretações diversas entre os internautas, que passaram a comentar a reação dele nas redes.



“Ele claramente incomodado”, avaliou um usuário. Outro foi direto ao ponto: “Minha mana, acorda, ele não quer ficar de casal. Dá pra perceber pela cara dele”. Houve ainda quem ironizasse a situação: “Ela lutando pra se livrar do paredão e ele lutando pra se livrar dela”.

