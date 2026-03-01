Breno indica Alberto Cowboy ao paredão no 'BBB 26' e mineiro é exilado da casa - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/03/2026 08:50

Rio - A formação do primeiro paredão falso do Big Brother Brasil 26 movimentou a casa na noite deste sábado (28). Após sobrar na dinâmica antes da festa de sexta-feira (27), Breno foi enviado ao exílio. No entanto, conforme as regras anunciadas por Tadeu Schmidt, o paulista teve direito a uma reviravolta: indicar alguém ao paredão e, que quebra esse participante ficar seu lugar fora da casa.



A decisão de Breno recaiu sobre Alberto Cowboy. Ao justificar a escolha, o brother foi direto. “Eu mando o Alberto. É uma pessoa que, ao meu ver, no jogo tem um jeito de manipular bem sutil, e é o jogo dele. Ele também utilizou uma justificativa para tentar brigar com a Ana Paula, que trouxe uma informação (...) de uma pessoa da família dela, e para mim é inadmissível utilizar qualquer coisa que seja da família de alguém aqui dentro, independente da forma que você vai usar”, afirmou.



Com isso, Alberto Cowboy passou a integrar o 7º paredão da temporada e deixou a casa principal para viver na área externa, no espaço reservado ao exílio, no lugar de Breno. A dinâmica, batizada de O Exilado, faz parte das novidades da semana no reality.

Na tarde deste sábado (28), Cowboy venceu a Prova do Anjo e conquistou o direito de imunizar um aliado na formação do paredão. O participante também terá a chance de obter uma imunidade extra durante o Presente do Anjo, caso opte por abrir mão do tradicional vídeo da família. Como parte da dinâmica, Cowboy ainda precisou indicar um colega para o Castigo do Monstro e escolheu Ana Paula Renault. Com a punição, ela deixou o VIP, foi automaticamente para a Xepa e perdeu 300 estalecas.

Paredão Falso

Neste domingo (1ª), o Paredão será formado assim:



1 emparedado pelo exilado Breno;

1 indicado pelo Líder;

1 mais votado pela casa;

1 contragolpe do indicado pelo Líder.



Destes, três jogam a “Prova Bate-Volta” e apenas um se safa do Paredão. “O público não vai votar para eliminar, vai votar para mandar alguém para o Quarto Secreto. Ninguém vai ser eliminado esta semana”, destacou Tadeu.