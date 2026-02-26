Tadeu Schmidt no 'BBB 26'Fabio Rocha/TVGlobo
'BBB 26' terá paredão falso na próxima semana; entenda a dinâmica
Novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt na tarde desta quinta-feira (26)
'BBB 26' terá paredão falso na próxima semana; entenda a dinâmica
Novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt na tarde desta quinta-feira (26)
BBB 26: Juliano chora depois de conversa com Marciele: 'Abriu uma ferida'
Dançarino recebeu o apoio de Milena e Samira
'BBB 26': Ana Paula opta por não cumprir desafio ao ser barrada novamente da festa do líder Jonas
Jornalista foi vetada pelo modelo pela segunda vez, nesta quarta-feira (25)
'BBB 26': Babu forma aliança com rivais em plano contra Ana Paula e Milena
Brother traçou ideia para provocar reação que prejudique as sisters no jogo
'BBB 26': Internautas apoiam Samira após fala de Solange
Frase em defesa da sister virou o assunto mais comentado do X, antigo Twitter
BBB 26: Dinâmica vai colocar participante na área externa
Competidor ainda terá o direito de indicar alguém ao paredão no domingo (1º)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.