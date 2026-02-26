Tadeu Schmidt no 'BBB 26'Fabio Rocha/TVGlobo

Rio - Após semanas de especulação dentro da casa, o "BBB 26" confirmou a realização de um Paredão falso na próxima semana. A dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt na tarde desta quinta-feira (26) e promete mexer com o jogo. O participante escolhido pelo público não deixará o reality e ganhará acesso ao Quarto Secreto, onde poderá acompanhar informações estratégicas sobre os adversários.
A programação da semana começa nesta quinta-feira (26), com a Prova do Líder em duas etapas. A fase decisiva acontece ao vivo, durante o programa.
Na sexta-feira (27), uma dinâmica define o “exilado da casa”. Os participantes se dividem em dois grupos e quem sobrar passa a morar fora da casa principal.
No sábado (28), os brothers disputam a Prova do Anjo. À noite, durante o programa ao vivo, o participante que está no exílio indica alguém ao Paredão. O emparedado troca de lugar com ele e segue para o exílio.
A formação completa do Paredão falso ocorre no domingo (1º). O Anjo concede uma ou duas imunidades. O número depende da decisão do vencedor, que pode abrir mão do vídeo da família para garantir uma proteção extra. O indicado pelo exilado permanece na berlinda, o Líder faz sua indicação e a casa vota no mais citado. O indicado pelo Líder tem direito a um contragolpe. Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, com apenas um salvo. Assim, o reality forma um Paredão triplo.
Desta vez, o público não vota para eliminar. A votação define quem vai para o Quarto Secreto. Nenhum participante deixa o programa na próxima semana.
Na terça-feira (3), o "BBB" promove uma eliminação falsa completa, com discurso, despedida e saída da casa. O escolhido segue direto para o Quarto Secreto, onde observa os movimentos dos colegas sem ser visto, com informações que podem influenciar os rumos do jogo.