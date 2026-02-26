Juliano vai às lágrimas no ’BBB’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/02/2026 11:08

Rio - Juliano foi às lágrimas depois de uma conversa com Marciele durante a festa do líder Jonas, na madrugada desta quinta-feira (26), e recebeu o apoio de Samira e Milena. O dançarino se emocionou ao falar com a Cunhã sobre a dança. Ela o aconselhou a mostrar mais seu talento no reality show.

"Deixa eu te falar, Juliano. Isso aqui eu estou te falando é de pessoa para pessoa, e não de jogadora para jogador... Eu sinto que você é um dançarino, que a dança mudou a sua vida, tenho certeza disso, da mesma forma como mudou a minha, e eu não te vejo usando isso aqui, onde é um palco", afirmou a sister.

"Sei que você deve sofrer hate, xingamento. Mas aqui a gente não sabe de nada lá de fora. Aqui é sua chance de dançar sem medo, usar esse salão. Eu fico triste quando você se encolhe pelas pessoas. Eu sei disso, eu vejo isso em você. Então pega isso aqui e dança. Dança é sua arte, é tua vida. Da mesma forma como é a minha", completou.

Juliano agradeceu a dançarina e deixou o local. Dentro da casa, ele foi às lágrimas. Samira, por sua vez, percebeu a ausência do namorado de Marina Sena na festa, foi procurá-lo e o encontrou chorando. Milena apareceu logo depois. Ele, então, se explicou. "Ela veio do nada e começou a falar sobre dança, que ela sabe que eu estava me contendo, que eu não estava...". A atendente de bar o consolou: "Está tudo bem".

"As pessoas olham para mim, e eu sei que vai parecer ridículo isso, eu sei que vão até me zoar, mas a dança mudou a minha vida. A única coisa que sei fazer é isso. Só que há uma diferença entre dançarino de TikTok e dançarino. As pessoas me colocaram em uma caixinha, então eu fico com medo de mostrar a minha dança de verdade, que é uma coisa completamente diferente. Aí ela veio para mim e falou: 'você tem que dançar, você não está dançando. Eu percebi isso, que você fica no cantinho quando você quer dançar de verdade'. E aí ela abriu uma ferida de várias coisas que aconteceram', prosseguiu Juliano.